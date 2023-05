Des militants de la France Insoumise agressés à Lyon

La France Insoumise-Rhône dénonce dans un communiqué l'agression de trois de ses militants à Lyon mardi 16 mai.

Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, La France Insoumise-Rhône dénonce une agression subie mardi 16 mai par trois de ses militants, "identifiés comme de la France Insoumise et d'origine maghrébine". Selon le groupe local du parti de Jean-Luc Mélenchon, l'agresseur aurait tenu des propos "racistes : barrez-vous d'ici dégagez, on est en France ici" et "sexistes : pourquoi tu parles de France insoumise, t'as plutôt l'air soumise toi".

Une gazeuse utilisée

L'individu aurait également "fait l'usage d'une gazeuse répulsive envers l'une de nos militantes en pleine figure, droit dans les yeux, avant de s'enfuir". "Nous ne pouvons pas tolérer ces violences. La haine raciste et sexiste, qu’elle provienne d’individus isolés ou de groupes organisés, se voit incitée par les discours du Rassemblement National et de Reconquête, et en découlent des violences inouïes et répétées. La visibilité qui leur est offerte dans nos institutions ou dans les médias, désinhibe ces militants violents", estime la France Insoumise dans son communiqué.

Le parti qui précise avoir déposé plainte et réclame "une action immédiate de la Préfecture du Rhône et de l’Etat pour mettre un terme aux violences des groupuscules d’extrême droite lyonnais et à leurs locaux La Traboule et l’Agogé".