Expulsion des prostituées de Gerland : Marie-Charlotte Garin écrit à la préfète

La députée du Rhône, Marie-Charlotte Garin, a écrit à la préfète suite à l'expulsion des prostituées installées dans le quartier de Gerland à Lyon.

Mercredi 3 mai, la préfecture du Rhône a pris un arrêté interdisant le stationnement des camionnettes des prostituées installées dans le secteur de la plaine des jeux à Gerland. Le lendemain, la police est venue, sans concertation avec la mairie, faire appliquer l'arrêté et expulser les travailleuses du sexe présente, faisant emmener par la fourrière les véhicule des dames absente.

Connaître les mesures d'accompagnement mises en place

Dans un courrier adressée à la préfète du Rhône Fabienne Buccio, la députée du Rhône EELV, Marie-Charlotte Garin explique que "les associations communautaires et de santé présentes sur le terrain nous ont signalé leur préoccupation quant à la situation actuelle". La députée rapporte notamment que leur expulsion "risquerait d'aggraver leur condition en les exposant plus fortement aux risques sanitaires et de violence".

Ainsi, Marie-Charlotte Garin souhaite "connaître les raisons ayant mené à cette décision (prise d'un arrêté, Ndlr) de la part de la préfecture ainsi que les mesures de suivi et d'accompagnement imaginées ou mises en place pour protéger au mieux les personnes concernées".