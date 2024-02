Utopies d’architectes au musée urbain Tony-Garnier

Entre utopie et réalisation, avec un parcours chronologique qui se déroule dans quatre espaces, le musée urbain Tony-Garnier nous fait découvrir comment les idées visionnaires et innovantes d’architectes ont modifié les modes d’habitation, la modernisation de quartiers urbains et populaires.

Illustrée par de nombreux documents, photos et maquettes, puisant dans des expositions du CAUE du Rhône, l’exposition rappelle ainsi la vision humaniste et hygiéniste de Tony Garnier qui voulait offrir un logement sain aux habitants du quartier des États-Unis.

Début des années 1930, Môrice Leroux importe à Villeurbanne la forme des gratte-ciel et leur structure d’acier pour ériger un nouveau centre-ville bien avant l’américanisation des sociétés occidentales.

Plus tard, entre 1953 et 1961, Le Corbusier implante à Firminy des éléments de ce qui, pour lui, constitue une ville radieuse : stade, maison de la culture, unité d’habitation…, édifiant dans le même temps à Éveux-sur-l’Arbresle le couvent de La Tourette, modèle réussi d’architecture sacrée et de modernité. À partir de 1974, c’est à Givors que Jean Renaudie construit à flanc de colline et en centre-ville Les Étoiles… des HLM aux formes provocantes !

Utopies d’architectes – Jusqu’au 2 mars au musée urbain Tony-Garnier