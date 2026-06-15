Culture
Dance people © Tommy Ga-Ken Wan

Un festival de danse inédit aux Subs

  • par Martine Pullara

    • Dans le cadre de leur saison estivale, Les Subs créent du 19 au 21 juin Dance people, un festival de danse international inédit.

    Orchestré par la compagnie Maqamat (fondée à Beyrouth en 2002 par Omar Rajeh, installée à Lyon en 2020) et cofinancé par l’Union européenne, Dance people invite des créateurs internationaux – Maroc, France, Espagne, Afrique, Liban, Tunisie… – autour d’une programmation riche qui sera en résonance avec Arcadia, l’œuvre monumentale de Khaled Alwarea installée aux Subs en 2025 : rencontres d’artistes de différentes disciplines pour imaginer une œuvre improvisée, jeux sonores entre un DJ et les corps dansants du public, performances autour de thématiques (telle la gentillesse comme force essentielle), spectacles engagés, propositions immersives célébrant le collectif, bals électro, ateliers pour enfants… 

    Côté spectacles, on peut citer la compagnie Relevant (danse urbaine) qui avec La cité bouge va mettre le feu aux Subs, Leïla Ka dont on va enfin découvrir Pode Ser, un solo transmis ici à Mariana Faria, une réflexion sur les normes et les assignations faites aux corps. Inspiré de la aïta marocaine, tradition musicale alliant chant d’amour, complainte et dénonciation politique, Mehdi Dahkan aborde avec KMs of resistance la respiration comme acte de résistance et de solidarité. Prenant comme point de départ la guerre des chimpanzés de Gombe (conflit violent entre deux communautés de chimpanzés dans le parc national de Gombe Stream en Tanzanie entre 1974 et 1978) et les observations de Jane Goodall, grande primatologue, la Libanaise Ghida Hachicho explore dans Prelude to violence les dynamiques de pouvoir collectives et individuelles à l’origine de conflits territoriaux et de la violence qui va avec tandis que Heartquake de la Turque Ekin Tunçeli nous plonge dans un paysage mouvant, là où le sol instable met à l’épreuve la solidarité et la résilience de l’être humain.

    Dance people – Du 19 au 21 juin aux Subs

    Programme complet : les-subs.com

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