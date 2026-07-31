OL : John Textor réclame plus de 20 millions d’euros à la nouvelle direction

L’ancien patron de l'Olympique lyonnais, John Textor, a assigné la nouvelle direction du club devant le Tribunal de commerce de Lyon, lui réclamant plus de 20 millions d’euros.

L'entrepreneur américain John Textor, ancien patron de l'Olympique lyonnais (Ligue 1), a assigné la nouvelle direction du club devant le Tribunal de commerce de Lyon, lui réclamant plus de 20 millions d'euros, a annoncé l'OL jeudi soir.

Alors que le club était sous le coup d'une relégation administrative en Ligue 2, John Textor a été évincé de la direction de l'OL il y a un an par la femme d'affaires américaine Michele Kang, propriétaire et présidente depuis fin juin 2025.

Il assigne les sociétés Eagle Football Group (EFG) et sa filiale OL SASU, qui forment l'OL, devant le Tribunal de commerce de Lyon en vue d'une audience en septembre prochain, a précisé EFG dans un communiqué. John Textor et une entité qui lui est liée, Eagle Football Holdings LLC, demandent le paiement de 2,5 millions d'euros qui seraient dus au titre d'une convention de "management fees" (frais de gestion) ainsi que 18,4 millions d'euros au titre d'une avance à court terme, selon le communiqué.

"Cette action s'inscrit dans le cadre de la guérilla judiciaire intentée depuis plusieurs mois par M. Textor contre l'OL, ses actionnaires anciens ou actuels, et sa nouvelle direction", estime EFG dans son communiqué, disant "déplorer cette énième tentative de déstabilisation".

Le club promet d'y répondre "par les voies juridiques appropriées" et "se réserve le droit de demander aux juridictions saisies par M. Textor de tirer, sur un plan indemnitaire, les conséquences de ses actions".

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John Textor réclame aussi 350 millions d’euros à Michele Kang

Cette action en justice s'ajoute à la plainte déposée par John Textor en Floride, exigeant 400 millions de dollars (environ 350 millions d’euros) à Michele Kang. John Textor l'accuse d'avoir mené "une conspiration pour prendre le contrôle et la propriété" de l'OL.

De son côté, le club lyonnais a déposé en juin auprès du procureur de Lyon une plainte contre X pour des abus de biens sociaux, après avoir mené une enquête interne sur "un certain nombre d'opérations menées entre mai 2023 et juin 2025".

L'homme d'affaires américain avait racheté l'OL en 2022 à Jean-Michel Aulas, devenant actionnaire majoritaire du club septuple champion de France par le biais de la société Eagle Football Holdings Bidco.

Devenu président de l'OL en mai 2023, il a vu ensuite les problèmes financiers s'accumuler, le club français frôlant la relégation administrative en juin 2025 en raison d'un fort endettement.

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