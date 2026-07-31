Canicule et orages : la région Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance 

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes reste placé en vigilance canicule et orages par Météo France ce vendredi 31 juillet.

Il fait encore très chaud et les orages pourront parfois être violents par endroits ce vendredi 31 juillet. En conséquence, dix départements de la région restent placés en vigilance orange canicule : le Rhône, l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère, le Puy-de-Dôme, la Savoie, le Haute-Savoie, la Drôme et l’Ardèche. L'Allier et le Cantal restent eux en vigilance jaune.

Météo France étend toutefois sa vigilance jaune pour orages à l’ensemble de la région ce vendredi.