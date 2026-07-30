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Photo d’illustration. © Tim Douet

Vaulx-en-Velin : un conducteur de 18 ans interpellé sans permis et avec une arme de poing

  • par LR

    • Dans la nuit de mardi à mercredi, un jeune homme de 18 ans a été arrêté à Vaulx-en-Velin. Il aurait participé à un vol avec violence et en réunion survenu dans le 7e arrondissement de Lyon mardi soir.

    Les forces de l’ordre ont interpellé, dans la nuit de mardi à mercredi, un jeune homme de 18 ans circulant sans permis de conduire à Vaulx-en-Velin et en possession d’une arme de poing.

    Selon nos confrères du Progrès, cette arrestation est survenue après qu’un vol avec violence et en réunion a été commis quelques heures plus tôt dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Le suspect aurait été vu sur la scène, lors de laquelle un individu se serait fait voler sa trottinette par un groupe d’individus. Ces derniers auraient ensuite pris la fuite à bord de plusieurs véhicules.

    Lire aussi : Vaulx-en-Velin : un fusil d'assaut retrouvé accroché à une trottinette, quatre individus interpellés

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