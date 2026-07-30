Saône-et-Loire : le Département vote de nouvelles aides pour les habitants et les territoires

La Commission permanente du Département de la Saône-et-Loire a convenu au début du mois de juillet de mesures à adopter en faveur des habitants et du territoire.

Le Département de la Saône-et-Loire investit dans des actions pour favoriser le développement des territoires. Au total, quinze décisions ont été prises par les 58 élus de la commission permanente du Département de Saône-et-Loire, début juillet. Chacune de ces décisions s’est accompagnée d’un investissement financier par le Département, permettant une action concrète auprès des habitants et du territoire.

Des décisions en faveur des habitants

Pour réduire les déserts médicaux, et attirer un plus grand nombre de médecins en Saône-et-Loire, la Commission du Département a choisi d’accorder un montant de 4 634 euros à 14 étudiants stagiaires en médecine. « C’est un levier concret pour améliorer l’accès aux soins », écrit le département dans un communiqué de presse.

Le département s’est aussi engagé à aider les jeunes actifs à trouver un logement, un emploi et à devenir autonomes. Pour cela, plusieurs enveloppes ont été distribuées à des associations qui accompagnent les jeunes dans ces démarches-là. L’association Le Pont recevra 67 557 euros, Espace Saint-Ex 45 029 euros et Habitats Jeunes Actifs bénéficiera de 60 079 euros. Le Département a également offert un montant de 216 800 euros au dispositif Jeunes majeurs, destiné aux mineurs non accompagnés.

Dans le cadre de la protection des victimes de violences intrafamiliales, la Saône-et-Loire a voté une subvention de 25 000 euros en faveur de France Victimes 71. « Cette aide permet d’assurer un accompagnement juridique, psychologique et social des victimes tout en renforçant les actions de prévention ».

Pour soutenir la parentalité, le Département a choisi un budget de 5 037 euros destinés à de la formation professionnelle. « Des professionnels mieux formés, c’est un meilleur accompagnement des parents et des enfants au quotidien ».

Ensuite, pour adapter le logement d’une accueillante familiale à une personne en situation de mobilité réduite (PMR), 2 670 euros ont été déployés.

Enfin, pour accompagner le retour à l’emploi et l’insertion professionnelle, le département a attribué un montant de 47 979,64 euros dans le matériel nécessaire, ainsi que trois enveloppes dans des structures d’insertions : 524 710 euros pour les ateliers d’insertion, 167 350 euros pour les entreprises d’insertion et 29 962,50 euros pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Les aménagements du territoire

Du côté du territoire, un pont provisoire sera installé à Saint-Prix pour rétablir la circulation, le Département financera les travaux et les installations du pont à hauteur de 25 000 euros. Plus généralement, 10 235,67 euros seront dédiés à l’entretien des routes départementales, notamment avec « la réfection de la RD 8 et la réalisation de nouveaux marquages au sol ».

Toujours sur le réseau routier, 15 000 euros ont été votés en faveur de la commune de Bourbon-Lancy pour vérifier l’état du dalot situé sous la chaussée de la RD 192.

Le Département s’engage à fournir une aide de 2000 euros pour financer le permis de conduire qui sera disponible pour quatre jeunes sapeurs-pompiers de la Saône-et-Loire. « Cette aide facilite l’engagement des jeunes comme sapeurs-pompiers volontaires et contribue au maintien d’un réseau de secours performant ».

Après les aléas météorologiques, de nombreuses vignes de la Saône-et-Loire ont été très fragilisés. Pour aider les viticulteurs, le département offre une enveloppe de 26 549 euros. Au total treize exploitations pourront bénéficier de cette offre.

Enfin le département s’engage à davantage soutenir la filière équine en investissant aux côtés des évènements équestres. 500 euros dédiés à la participation de l’association Équi d’Ouze aux Championnats de France d’équitation et 5000 euros pour l’organisation du Jumping International CSI de Cluny.

Des engagements auprès de la jeunesse et de la culture

Dans les collèges, 78 interventions (culture, spectacles, sport, santé, etc.) auront lieu gratuitement, 3 seront co-financé par le Département et 3 382 euros de subventions seront accordés aux collèges pour financer les projets éducatifs.

Pour les jeunes souhaitant passer le BAFA et le BAFAD, une enveloppe de 8 670 euros a été votée pour aider au financement de cette formation. 93 jeunes intéressés par le BAFA et deux par le BAFAD pourront en bénéficier.

Pour terminer, le Département a choisi de dédier un budget de 12 000 euros aux associations qui enseignent le chant choral aux enfants. Chacune des associations obtiendra 4000 euros pour améliorer la qualité de leur enseignement.