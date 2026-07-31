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Météo Lyon nuages
Vue depuis la Place Bellecour sur la colline de Fourvière sous les nuages. @WilliamPham

Météo : un temps orageux et une légère baisse des températures attendus ce vendredi à Lyon 

  • par LR

    • Le soleil et les orages se partageront le ciel tout au long de la journée ce vendredi 31 juillet à Lyon. Si les températures baissent, 33 degrés sont attendus, l’air restera lourd. 

    C’est un temps mitigé qui conclura ce mois de juillet à Lyon. Les quelques nuages déjà présents hier laissent place ce vendredi matin à un ciel chargé, tandis que des orages pourront éclater dans la matinée. Côté mercure, il fait déjà chaud avec 23 degrés. 

    Dans l’après-midi, peu de changement est attendu dans le ciel, seul le mercure grimpera encore jusqu’à 33 degrés. L’air restera toutefois très lourd jusqu’à ce soir. 

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