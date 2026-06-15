Culture
L’église Saint-Hugues-de-Chartreuse © Silence

Exposition : Arcabas, Art sacré monumental au musée de la Grande Chartreuse 

  • par Martine Pullara

    • Le musée isérois célèbre les 100 ans de la naissance de l’artiste Arcabas, figure de l'art sacré contemporain

    Considéré comme le maître de l’art sacré, né en 1926 en Lorraine et mort en 2018 à Saint-Pierre-de-Chartreuse (Isère), Jean-Marie Pirot dit Arcabas a réalisé près de 6 000 œuvres – des peintures surtout mais aussi des gravures, sculptures, mosaïques, vitraux – avec parmi elles des œuvres monumentales créées notamment pour l’église Saint-Hugues-de-Chartreuse, la basilique Notre-Dame de La Salette, l’église Notre-Dame-des-Neiges à L’Alpe d’Huez et la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble où il édifia un des plus grands ensembles de vitraux des cinquante dernières années. 

    Situé au cœur du massif de la Chartreuse, installé dans la Correrie, ancien lieu de vie des frères chartreux, le musée de la Grande Chartreuse célèbre les 100 ans de sa naissance en donnant un coup de projecteur sur cette part importante d’un art sacré qu’il a développé à partir de 1953 sans jamais s’arrêter jusqu’à sa mort. 

    La Trinité,
    maquette pour la sculpture de la Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, peinture sur métal.
    Collection privée

    Cinquante œuvres seront exposées ici, provenant du fonds Arcabas, du musée Arcabas en Chartreuse, du monastère de la Grande Chartreuse et de collections privées. L’œuvre majeure sera un polyptyque réalisé par Arcabas en 1975, La petite Suite en Noir et Or, mesurant 11 mètres de long sur 2,3 mètres de haut. 

    À découvrir toujours du côté de la boutique du musée, les produits des pères chartreux qui vont de l’Élixir végétal, aux liqueurs, en passant par la gamme herboristerie, sans oublier les confitures de Notre-Dame-des-Gardes ou les pâtés de Bricquebec.

    Arcabas, Art sacré monumental – Jusqu’au 11 novembre au musée de la Grande Chartreuse à Saint-Pierre-de-Chartreuse – musee-grande-chartreuse.fr

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