Le Groupe Unitel représenté par Kevin Polizzi et Stellaria représentée par Nicolas Breyton lors de la signature du mémorandum d’entente autour du hub énergétique intégré, le 16 juillet 2026. (Crédit : DR)

Jeudi 16 juillet, la société grenobloise Stellaria, associée avec Unitel et Énergie Hub, a signé le projet de construction d'un centre multi-énergies bas-carbone à Fos-sur-Mer.

Installée à Grenoble, la start-up Stellaria, spécialisée dans des réacteurs nucléaires novateurs à la fois à neutrons rapides (RNR) et à sels fondus (RSF), franchit une nouvelle étape dans son développement industriel, un an jour pour jour après sa levée de fonds de 23 millions d’euros. Jeudi 16 juillet, elle a annoncé la signature d'un mémorandum d'entente avec le groupe marseillais Unitel et son consortium Énergie Hub afin de concevoir un centre multi-énergies intégré à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). L'objectif affiché est d'assurer "une alimentation énergétique compétitive, décarbonée et souveraine mais aussi sécurisée" pour les grands sites industriels de la zone.

Avec l’assainissement des ressources pétrolières, la hausse faramineuse du prix de l’essence et du gazole dû aux conflits géopolitiques et la dégradation continue des centrales nucléaires vieillissantes du parc des réacteurs français, ce projet intervient dans un contexte marqué par la recherche d'une plus grande souveraineté énergétique française.

Le futur hub doit combiner plusieurs sources d'énergie bas-carbone, des infrastructures numériques et des outils de pilotage reposant sur l'intelligence artificielle afin d'optimiser la production, le stockage et la consommation d'énergie des industriels.

Des réacteurs modulaires nouvelle génération

Au cœur du projet figurent les "Stellarium", les petits réacteurs modulaires (SMR) développés par Stellaria. Issue du CEA et de Schneider Electric, la jeune pousse créée en 2023 développe une technologie de réacteurs à neutrons rapides et à sels fondus destinée aux industriels fortement consommateurs d'énergie.

Le déploiement des installations est prévu de manière progressive afin de valider chaque étape du projet. Ces réacteurs devront produire de l'électricité bas-carbone, fournir de la chaleur industrielle et contribuer à la stabilité du réseau électrique local grâce à des services de flexibilité.

Le président de Stellaria, Nicolas Breyton, expliquait en juillet 2025, dans les colonnes de Bref Eco, viser la production d’un premier réacteur commercial à l'horizon 2035-2036 et d'atteindre une capacité de déploiement pouvant aller jusqu'à huit réacteurs par an, soit environ 2 GW.

Un projet structuré autour d'un consortium

À l'origine de cette initiative, le groupe Unitel, spécialisé dans les infrastructures numériques, les technologies et l'intelligence artificielle, avait cofondé en 2022 avec l'État le Laboratoire Fos-Berre, consacré à la réflexion sur les futurs modèles énergétiques des grands bassins industriels européens. De ces travaux est né le consortium Énergie Hub, chargé de développer, financer, construire et exploiter des infrastructures énergétiques stratégiques.

Le mémorandum d'entente prévoit également la création d'une plateforme numérique de pilotage énergétique utilisant l'intelligence artificielle pour gérer en temps réel la production, les capacités de stockage et les besoins des industriels. Le futur triumvirat de partenaires travailleront aussi à la structuration financière du projet et à la création d'une entité dédiée à son développement et à son exploitation.

"La maîtrise de l'énergie devient un facteur déterminant de compétitivité et de souveraineté"

Pour Nicolas Breyton, fondateur et président de Stellaria, cette coopération constitue une étape majeure dans le développement de la technologie de l'entreprise : "Grâce aux réacteurs Stellarium à énergie autonome, nous accompagnerons les industriels du territoire de Fos-sur-Mer vers une production souveraine et bas-carbone."

Même ambition du côté de Kevin Polizzi, président du groupe Unitel, qui voit dans ce projet un levier de compétitivité pour l'industrie européenne : L'industrie européenne entre dans une nouvelle phase où la maîtrise de l'énergie devient un facteur déterminant de compétitivité, de souveraineté et de résilience."

Une initiative aux enjeux de décarbonation du bassin industriel de Fos-sur-Mer, l'un des principaux pôles industriels français et européens.

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