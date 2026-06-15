L'entreprise familiale de Châtenoy-le-Royal (Saône-et-Loire), qui fabrique des bougies liturgiques depuis 1827, lancera fin 2026 une marque grand public dans l'olfactif haut de gamme.

Fondée en 1827, la Société Bourguignonne des Cires fabrique et distribue des bougies liturgiques depuis près de deux siècles. Cette entreprise familiale installée à Châtenoy-le-Royal, en Saône-et-Loire, emploie douze salariés et réalise un chiffre d'affaires d'environ 2,5 millions d'euros. Elle fêtera ses 200 ans en 2027.

Le marché liturgique représente 70% à 75% de l'activité de l'entreprise, sur un marché national couvrant église, communautés et centres religieux. Le reste se partage entre la bougie haut de gamme (jusqu'ici produite en marque blanche pour de grands noms du luxe) et des marchés de niche. L'entreprise est également l'un des fournisseurs des lumignons du 8 décembre à Lyon, qu'elle produit de septembre à mi-novembre. Elle vend aussi des mèches et des matières premières à d'autres fabricants.

"On travaille douze mois sur douze, tout est calé sur les besoins", explique Laurent Labadie, le dirigeant de l'entreprise, lors de son entretien avec Lyon Capitale. La progression du chiffre d'affaires reste, selon lui, contenue : "On est sur des marchés de niche. Les augmentations sont là parce qu'on se donne les moyens et parce qu'on a une réelle crédibilité sur les marchés sur lesquels on opère."

Une marque de bougies parfumées haut de gamme sera lancée fin 2026

L'entreprise revendique un savoir-faire traditionnel "100% maîtrisé". Elle a obtenu le label Entreprise du patrimoine vivant (EPV), dont l'instruction dure en général aujourd'hui environ deux ans, selon Laurent Labadie. L'entreprise avait par ailleurs exposé son savoir-faire lors d'une exposition du savoir-faire français à l'Élysée en 2024. "L'EPV a un impact réel sur l'activité, et surtout une reconnaissance des clients existants", souligne le dirigeant de l'entreprise. Selon lui, trois entreprise fabriquent encore des cierges en France.

La Société Bourguignonne des Cires s'oriente vers des matières premières végétales et tracées (colza, soja, tournesol), d'origine France et d'Europe, dans une démarche d'économie circulaire. Elle lancera fin 2026 sa marque "1827" dans l'olfactif haut de gamme, accessible au grand public via un site internet et un réseau de revendeurs. L'export à l'international ne constitue pas une priorité immédiate.