Yvan Attal recherche des figurants à Lyon pour son dernier film

Le tournage du nouveau long-métrage d'Yvan Attal passera par la région lyonnaise en août. Des figurants sont recherchés.

Avis aux amateurs de cinéma. La production du nouveau film d'Yvan Attal, actuellement connu sous le nom de code "Projet K", lance un appel à figurants en région lyonnaise. Des hommes et des femmes âgés de 50 à 90 ans, résidant à moins d'une heure de Lyon, sont recherchés pour participer au tournage prévu entre le 17 et le 21 août.

Les figurants retenus seront mobilisés pendant un ou deux jours et bénéficieront d'une rémunération, dont les modalités restent à préciser. Selon l'annonce publiée par Figurants.com, le long-métrage est produit pour une grande plateforme internationale, dont le nom n'a pas été officialisé. Le synopsis, lui, demeure confidentiel.

Les personnes intéressées doivent transmettre une photo récente, leurs coordonnées, leurs mensurations ainsi que leur date de naissance via l'annonce de casting publiée sur Figurants.com.