Feux de forêts : un risque modéré en Auvergne-Rhône-Alpes, la Drôme reste en vigilance orange 

Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Le risque de feux de forêt est plus modéré ce vendredi 31 juillet en Auvergne-Rhône-Alpes. Seule la Drôme reste placée en vigilance orange.

Alors que les feux en Gironde sont peu à peu maîtrisés, la situation s’améliore en Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 31 juillet puisque les départements placés en vigilance orange hier, à l’exception de la Drôme, rétrogradent en vigilance jaune. Pour rappel, il s'agit du Rhône, de l'Ain, de l'Allier et de l'Ardèche.

Le Puy-de-Dôme, quant à lui, n’est concerné par aucune vigilance, le risque de feux de forêt étant considéré comme faible par Météo France.