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Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Feux de forêts : un risque modéré en Auvergne-Rhône-Alpes, la Drôme reste en vigilance orange 

  • par LR

    • Le risque de feux de forêt est plus modéré ce vendredi 31 juillet en Auvergne-Rhône-Alpes. Seule la Drôme reste placée en vigilance orange. 

    Alors que les feux en Gironde sont peu à peu maîtrisés, la situation s’améliore en Auvergne-Rhône-Alpes ce vendredi 31 juillet puisque les départements placés en vigilance orange hier, à l’exception de la Drôme, rétrogradent en vigilance jaune. Pour rappel, il s'agit du Rhône, de l'Ain, de l'Allier et de l'Ardèche.

    Le Puy-de-Dôme, quant à lui, n’est concerné par aucune vigilance, le risque de feux de forêt étant considéré comme faible par Météo France.

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