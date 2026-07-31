"Un point d’étape difficile" : Tony Parker s’explique sur le budget de l’ASVEL, revu à la baisse pour la saison 2026-2027

Le président de l’ASVEL, Tony Parker, assure que le budget de la prochaine saison a été validé mercredi par la DNCCG. "Un point d’étape important dans l’ambition à long terme du club", assure-t-il.

C’est un coup dur pour le club. Mercredi 29 juillet, la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (DNCCG), le gendarme financier de la Ligue nationale de basket, a validé, non sans peine, le budget de l’ASVEL pour la saison 2026-2027. Car les ambitions de son président, Tony Parker, ont été revues à la baisse, passant de 59 à 24 millions.

"Un impact immédiat sur notre masse salariale en ce début de saison"

"Depuis plusieurs années, et plus particulièrement ces derniers mois, nous travaillons à un projet ambitieux pour LDLC ASVEL. Nous avons notamment eu des discussions très avancées nous permettant d’espérer une construction de budget 2026-2027 à la hauteur de nos ambitions. Malheureusement les discussions et accords prennent plus de temps que prévu à se consolider, et ceci aura un impact immédiat sur notre masse salariale en ce début de saison", justifie ainsi Tony Parker dans un communiqué diffusé jeudi.

Le président du club estime qu’il s’agit d’un "point d’étape difficile", notamment face aux ambitions européennes du club de basket villeurbannais, mais se veut rassurant. "Ce retard ne remet donc pas en cause notre projet, il en est une étape supplémentaire", ajoute-t-il.

Et de conclure : "Certains investisseurs, qui avaient déjà validé leur entrée à nos côtés, nous ont réaffirmé leur confiance. Cela prend du temps, et nous travaillons pour mettre en place leur implication et collaboration avec nous, et ainsi conserver nos objectifs dans le cadre du développement du club."

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