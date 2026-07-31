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37 communes iséroises avaient déjà été classées à risque au mois d’août. (Photo SDMIS)

À Rillieux-la-Pape, 5 hectares de végétation partis en fumée après un incendie

  • par LR

    • Un feu a détruit, jeudi 30 juillet, 5 hectares de végétation à Rillieux-la-Pape. L’incendie a été fixé aux alentours de 19 heures.

    En fin de journée hier, jeudi 30 juillet, un incendie s’est déclaré à Rillieux-la-Pape, alors que le Rhône était encore placé en vigilance orange face aux risques de feux de forêt. Selon nos confrères du Progrès, le feu a pris dans la zone boisée à la limite de Caluire-et-Cuire.

    30 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place pour maîtriser les flammes. Le feu a été fixé aux alentours de 19 heures. Cinq hectares de végétation auraient été détruits.

    Plusieurs lignes de bus ont été déviées le temps des opérations, notamment les bus C2, Z14, C5 et la ligne 59. La circulation a finalement repris dans la soirée, aux alentours de 21 heures.

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