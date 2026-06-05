Culture
© Christophe Raynaud de Lage

Théâtre : Sanglant Portrait de famille aux Célestins

  • par Caïn Marchenoir

    • Metteur en scène incontournable, Jean-François Sivadier est de retour à Lyon. Il présentera aux Célestins Portrait de famille, Une histoire des Atrides. Un spectacle ambitieux qui brasse les mythes fondateurs du théâtre antique.

    Les souvenirs de ce spectacle sont encore tout frais dans notre mémoire. Au début de l’année, au TNP, Jean-François Sivadier a présenté une version intense de l’œuvre d’Anton Tchekhov, Ivanov, avec un Nicolas Bouchaud inoubliable dans le rôle-titre.

    Quelques mois plus tard, il est de retour dans notre agglomération. Mais cette fois-ci c’est aux Célestins qu’il fera étape, sans Nicolas Bouchaud ni Norah Krief (ses comédiens fétiches) mais avec une troupe de quatorze jeunes comédiens et comédiennes issus de la promotion 2023 du Conservatoire national supérieur de Paris. 

    Le Portrait de famille qu’il nous propose aux Célestins retrace l’histoire épique, tragique et comique de la famille infernale d’Atrée. Avec tous ces personnages qui nous sont familiers : Agamemnon, Iphigénie, Clytemnestre, Oreste, Electre, Achille, Cassandre…

    Une farce baroque

    Un sanglant voyage qui traverse, entre terreur et allégresse, la guerre de Troie jusqu’au retour à Argos. On retrouve dans ce spectacle-fleuve la dilection particulière que nourrit Sivadier envers les gigantesques fresques (la durée du spectacle frise les quatre heures). 

    Dans cette pièce dont il est à la fois l’auteur et le metteur en scène, il n’y a pas d’adaptation classique mais un texte percutant, une farce baroque, surréaliste et grotesque inspirée par les écrits d’Eschyle, de Sophocle, d’Euripide et même de Shakespeare (grand auteur de référence pour Sivadier). 

    Le spectacle explore les affrontements, les guerres, les crimes, les vengeances familiales qui ont fondé le théâtre dès l’Antiquité et qui l’infusent encore aujourd’hui. 

    Dans une scénographie sombre et minérale concoctée par des étudiants des Arts déco, il déploie et entrecroise avec fluidité plusieurs niveaux de récits. 

    Il s’amuse à mêler une matière inépuisable entre le plausible et l’invraisemblable, le politique et l’intime, l’épique et le tragicomique. Iran, Ukraine… les guerres continuent aujourd’hui, alimentées par la stupidité – et la cupidité – des hommes de pouvoir. 

    C’est ce que veut montrer ce spectacle qui n’a cessé de susciter l’enthousiasme depuis sa création en 2024.

    Portrait de famille. Une histoire des Atrides – Du 10 au 13 juin aux Célestins

    à lire également
    Exposition à l'URDLA : L’or noir et monochrome de Frédéric Cordier

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Théâtre : Sanglant Portrait de famille aux Célestins 11:59
    Escapades à vélo : slow tourisme en Isère 11:29
    La Faculté de Droit de Lyon 2 obtient le label "Services Publics +"  11:09
    La SPA de Lyon élargit son aide pour faire identifier et stériliser les chats 10:55
    Lyon : cette association milite pour le retour des voitures sur la Presqu'Ile 10:39
    d'heure en heure
    Tram-train de l'Ouest lyonnais
    4 kilomètres de voies en travaux : le tram-train de l'Ouest lyonnais paralysé cet été 09:54
    Exposition à l'URDLA : L’or noir et monochrome de Frédéric Cordier 09:27
    Institut Lyfe
    Un institut lyonnais recherche des volontaires pour une étude sur les nausées pendant la grossesse 08:52
    Lyon : aucun train ne desservira Perrache ce week-end 08:31
    JO 2030 à Lyon : la carte définitive des sites sera "actée" le 19 juin 08:01
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes pousse pour deux nouveaux réacteurs nucléaires au Tricastin 07:43
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:26
    Lyon soleil
    Le soleil de retour à Lyon ce vendredi, jusqu'à 21 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut