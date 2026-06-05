Metteur en scène incontournable, Jean-François Sivadier est de retour à Lyon. Il présentera aux Célestins Portrait de famille, Une histoire des Atrides. Un spectacle ambitieux qui brasse les mythes fondateurs du théâtre antique.

Les souvenirs de ce spectacle sont encore tout frais dans notre mémoire. Au début de l’année, au TNP, Jean-François Sivadier a présenté une version intense de l’œuvre d’Anton Tchekhov, Ivanov, avec un Nicolas Bouchaud inoubliable dans le rôle-titre.

Quelques mois plus tard, il est de retour dans notre agglomération. Mais cette fois-ci c’est aux Célestins qu’il fera étape, sans Nicolas Bouchaud ni Norah Krief (ses comédiens fétiches) mais avec une troupe de quatorze jeunes comédiens et comédiennes issus de la promotion 2023 du Conservatoire national supérieur de Paris.

Le Portrait de famille qu’il nous propose aux Célestins retrace l’histoire épique, tragique et comique de la famille infernale d’Atrée. Avec tous ces personnages qui nous sont familiers : Agamemnon, Iphigénie, Clytemnestre, Oreste, Electre, Achille, Cassandre…

Une farce baroque

Un sanglant voyage qui traverse, entre terreur et allégresse, la guerre de Troie jusqu’au retour à Argos. On retrouve dans ce spectacle-fleuve la dilection particulière que nourrit Sivadier envers les gigantesques fresques (la durée du spectacle frise les quatre heures).

Dans cette pièce dont il est à la fois l’auteur et le metteur en scène, il n’y a pas d’adaptation classique mais un texte percutant, une farce baroque, surréaliste et grotesque inspirée par les écrits d’Eschyle, de Sophocle, d’Euripide et même de Shakespeare (grand auteur de référence pour Sivadier).

Le spectacle explore les affrontements, les guerres, les crimes, les vengeances familiales qui ont fondé le théâtre dès l’Antiquité et qui l’infusent encore aujourd’hui.

Dans une scénographie sombre et minérale concoctée par des étudiants des Arts déco, il déploie et entrecroise avec fluidité plusieurs niveaux de récits.

Il s’amuse à mêler une matière inépuisable entre le plausible et l’invraisemblable, le politique et l’intime, l’épique et le tragicomique. Iran, Ukraine… les guerres continuent aujourd’hui, alimentées par la stupidité – et la cupidité – des hommes de pouvoir.

C’est ce que veut montrer ce spectacle qui n’a cessé de susciter l’enthousiasme depuis sa création en 2024.

Portrait de famille. Une histoire des Atrides – Du 10 au 13 juin aux Célestins