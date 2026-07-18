Lyon : le festival Cinéma sous les étoiles se termine ce soir avec Parasite

Après une première séance annulée en raison des intempéries, le festival Cinéma sous les étoiles s’achève ce samedi 18 juillet sur la place d’Ainay (Lyon 2e).

Dernière soirée pour le Cinéma sous les étoiles, festival organisé dans le cadre de "Tout l’monde dehors" de la Ville de Lyon (qui regroupe 200 événements jusqu’au 31 août). Ce samedi 18 juillet, la place d’Ainay (Lyon 2e) accueillera la projection gratuite de Parasite (2019), réalisée par Bong Joon-ho.

Palme d’or au Festival de Cannes en 2019 puis récompensé par quatre Oscars en 2020, dont celui du meilleur film, ce thriller social suit la rencontre entre deux familles issues de milieux opposés et dresse une critique des inégalités sociales.

La projection viendra clôturer cette édition du festival, dont le thème était "À quel prix ?". La séance d’ouverture, prévue le 16 juillet avec The Truman Show, avait dû être annulée en raison des intempéries.

Pour ce samedi soir, une buvette sera installée sur place à partir de 20 heures, avant le début de la projection. L’événement est gratuit et ouvert à tous, avec une recommandation à partir de 14 ans pour ce film.

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