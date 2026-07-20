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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Une importante course-poursuite de 10 kilomètres a pris part sur l’A7 au sud de Lyon

  • par Corentin Lucas

    • La scène s’est produite au soir du dimanche 19 juillet sur l’A7, autoroute très empruntée au sud de Lyon.

    Ce dimanche, aux alentours de 19h, un homme circulant en scooter a provoqué une impressionnante course-poursuite au sud de l’agglomération lyonnaise. Cet acte aurait été causé par une tentative de contrôle routier opérée par plusieurs policiers au niveau de la rue des Deux-Fermes, à Saint-Fons.

    Ne voulant pas se soumettre à la demande des forces de l’ordre, l’individu a pris la fuite avec son scooter. Une course-poursuite s’est alors engagée sur une dizaine de kilomètres, en prenant une portion de l'autoroute A7. D’après nos confrères du Progrès, la conduite du suspect aurait mis en danger l’intégrité physique de plusieurs autres automobilistes.

    Le fuyard a été contraint de continuer sa course-poursuite à pied, après avoir percuté un garage privé avec son scooter. Mais cette fois, les policiers déployés ont pu l’intercepter et le placer en garde à vue. Toujours selon nos confrères, l’individu serait de nationalité française et n’aurait pas de permis de conduire.

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