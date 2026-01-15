Culture
© Félix Thiollier

Du pur Tchekhov au TNP

  • par Caïn Marchenoir

    • Molière, Beaumarchais, Brecht, Büchner, Claudel… Jean-François Sivadier a mis en scène presque tous les plus grands auteurs de théâtre. Sans oublier Shakespeare, dont il a monté plusieurs œuvres, avec notamment une magistrale représentation d’Othello, que l’on avait vue en février 2023 au TNP. 

    Cependant, curieusement, il ne s’était jamais attaqué au géant russe, Anton Tchekhov. Un oubli qui sera réparé cette année puisqu’il créera au TNP l’une de ses principales pièces, Ivanov

    Dans cette entreprise, il s’entoure de ses comédiens fidèles dont le talent n’est plus à démontrer. Tels Norah Krief, Frédéric Noaille, Agnès Sourdillon, Yanis Bouferrache, Christian Esnay, Zakariya Gouram. Et, bien sûr, Nicolas Bouchaud. C’est lui qui interprétera Ivanov, cet homme autrefois respecté mais que l’on retrouve envahi par la lassitude, un fort sentiment de culpabilité et de solitude. 

    Sa vie est livrée aux ragots de la petite société qui l’entoure, enivrée d’ennui, d’alcool, de poncifs et de méchancetés sur fond d’antisémitisme. Parce qu’il aurait épousé par intérêt Anna Petrovna, jeune fille juive riche, qui par amour pour lui a renoncé à sa religion et a été déshéritée par ses parents. Maintenant qu’elle est tombée gravement malade, sur le point de mourir, il la délaisserait… 

    Pour mettre en scène cette pièce complexe et poignante, du pur Tchekhov, il part de ce principe : “Le meilleur moyen d’aller très loin dans la tragédie, c’est d’avoir conscience qu’on pourrait aussi la jouer de manière dérisoire, ridicule, grotesque.”

    Ivanov – Du 21 janvier au 6 février au TNP

    à lire également
    Exposition au Rize : Villeurbanne, face aux enjeux de l’eau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    recensement
    Rhône : les habitants de 78 communes seront recensés dès ce jeudi 13:55
    Du pur Tchekhov au TNP 13:20
    Exposition au Rize : Villeurbanne, face aux enjeux de l’eau 12:44
    Le ministre de l'Éducation nationale en déplacement à Lyon vendredi 16 janvier 12:12
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : un cambrioleur interpellé ivre en possession de deux vélos volés 11:40
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : un appartement ciblé par des tirs en pleine nuit 11:09
    PAF Police aux frontières
    Lyon : un médecin mis en examen pour "infractions à caractère sexuel" sur des patientes 10:22
    Tracteurs M7
    Mobilisation des agriculteurs : à quoi s'attendre ce jeudi à Lyon 09:43
    CCVA Villeurbanne hébergement d'urgence
    Hébergement d’urgence : la Ville de Lyon renvoie l’État à ses responsabilités 08:51
    JO 2030 : la Commission des athlètes lance ses travaux dans les Alpes françaises 08:20
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi 07:46
    vent violent
    Vent violent : le Rhône et la Loire en vigilance 07:30
    Lyon soleil
    Un jeudi sec et doux à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut