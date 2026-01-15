Du pur Tchekhov au TNP

Molière, Beaumarchais, Brecht, Büchner, Claudel… Jean-François Sivadier a mis en scène presque tous les plus grands auteurs de théâtre. Sans oublier Shakespeare, dont il a monté plusieurs œuvres, avec notamment une magistrale représentation d’Othello, que l’on avait vue en février 2023 au TNP.

Cependant, curieusement, il ne s’était jamais attaqué au géant russe, Anton Tchekhov. Un oubli qui sera réparé cette année puisqu’il créera au TNP l’une de ses principales pièces, Ivanov.

Dans cette entreprise, il s’entoure de ses comédiens fidèles dont le talent n’est plus à démontrer. Tels Norah Krief, Frédéric Noaille, Agnès Sourdillon, Yanis Bouferrache, Christian Esnay, Zakariya Gouram. Et, bien sûr, Nicolas Bouchaud. C’est lui qui interprétera Ivanov, cet homme autrefois respecté mais que l’on retrouve envahi par la lassitude, un fort sentiment de culpabilité et de solitude.

Sa vie est livrée aux ragots de la petite société qui l’entoure, enivrée d’ennui, d’alcool, de poncifs et de méchancetés sur fond d’antisémitisme. Parce qu’il aurait épousé par intérêt Anna Petrovna, jeune fille juive riche, qui par amour pour lui a renoncé à sa religion et a été déshéritée par ses parents. Maintenant qu’elle est tombée gravement malade, sur le point de mourir, il la délaisserait…

Pour mettre en scène cette pièce complexe et poignante, du pur Tchekhov, il part de ce principe : “Le meilleur moyen d’aller très loin dans la tragédie, c’est d’avoir conscience qu’on pourrait aussi la jouer de manière dérisoire, ridicule, grotesque.”

Ivanov – Du 21 janvier au 6 février au TNP