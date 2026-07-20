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@WilliamPham

Climatisation en panne et séance interrompue : une salle du Pathé Bellecour évacuée dimanche à Lyon

  • par LR

    • Une salle du cinéma Pathé Bellecour a été évacuée dimanche soir avant la fin de la séance à cause d'une panne de climatisation et d'une chaleur devenant difficilement supportable pour les spectateurs.

    Les spectateurs du film L'Odyssée avaient sans doute prévu une fin de soirée différente ce dimanche 19 juillet au Pathé Bellecour. La séance qui avait débuté au milieu de l'après-midi a été interrompue avant la fin du film, à cause de la chaleur après une panne de climatisation. "Dès le début, on a senti qu'il n'y avait pas de climatisation, il faisait très chaud", témoigne Judith, une spectatrice venue avec son petit ami. "Plus le temps passait, plus on avait chaud," poursuit-elle.

    Avant d'expliquer que des gens sont rapidement sortis d'eux-mêmes de la salle numéro 7 du cinéma lyonnais à cause d'une chaleur insoutenable. Au bout de deux heures de projection, la séance a ensuite été définitivement interrompue et les spectateurs ont été priés de quitter les lieux. En cause notamment la buée présente sur le projecteur qui rendait l'image de moins en moins nette.

    Deux places offertes par spectateurs

    Contactée par Lyon Capitale, la direction du cinéma explique avoir pris la décision de faire sortir l'ensemble des spectateurs, et "comme le technicien présent sur place n'arrivait pas à faire redémarrer la clim", pour éviter des malaises dus à la chaleur.

    A noter que les spectateurs sont tous repartis de cette séance exceptionnellement écourtée avec deux places de cinéma offertes. Un geste commercial apprécié par des cinéphiles qui devront revenir dans les salles obscures pour voir la fin du dernier film de Christopher Nolan.

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