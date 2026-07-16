Après cinq ans de travaux et 8,6 millions d'euros d'investissement, l'ancien Musée Alpin a rouvert ses portes le 11 juillet sous une nouvelle identité. Un pari culturel face au dérèglement climatique.

Un siècle après sa fondation, la plus ancienne institution culturelle de Chamonix change de dimension. Fermé depuis le 20 septembre 2021 pour travaux, l'ancien Musée Alpin a rouvert ses portes le samedi 11 juillet 2026. Il porte désormais un nouveau nom : le Musée du Mont-Blanc. Il devient ainsi le plus grand musée de France entièrement dédié à la culture de montagne. En effet, sa surface passe de 600 à 1 800 mètres carrés.

La Communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc porte le projet. Au total, le chantier a mobilisé 8,6 millions d'euros. Le financement associe plusieurs partenaires publics. L'État contribue d'abord à hauteur de 1,8 million d'euros. Ensuite, le Département de la Haute-Savoie ajoute 1,3 million. La ville de Chamonix verse pour sa part 600 000 euros. L'Union européenne apporte également 560 000 euros. Enfin, la Région Auvergne-Rhône-Alpes complète avec 300 000 euros. « Aujourd'hui, nous ouvrons bien plus qu'un musée pour préserver ce patrimoine le plus précieux », souligne François-Xavier Laffin, président de la Communauté de communes de la vallée de CXhamonix-Mont-Blanc.

Un parcours de 18 000 pièces et quatre espaces d'exposition

Rebaptisé Musée du Mont-Blanc, le lieu propose désormais un parcours en quatre séquences. Un espace introductif « Repères » plante d'abord le décor géographique et historique du territoire. Suivent ensuite trois grands espaces thématiques. « Adaptations » retrace l'évolution des populations locales face aux enjeux climatiques. « Exploits » se consacre à l'alpinisme et à la conquête de la haute montagne. Enfin, « Paysages » regroupe les regards d'artistes sur le massif à travers les siècles. Au total, la collection réunit près de 18 000 pièces. Parmi elles, 500 acquisitions récentes couvrent la période de 1950 à aujourd'hui. La scénographie associe l'architecte Guillaume Girod (Spaces Architecture) à Nathalie Chauvier (Les Crayons).

Les nouveaux espaces d’exposition @CCVCMB

« L'esprit palace est réinjecté dans le musée », résume Guillaume Girod, qui a travaillé cinq ans sur le projet. Le nouvel accès s'ouvre désormais côté Arve. Les équipes ont également restitué la rotonde d'origine. Elles ont par ailleurs réinterprété les codes de la Belle Époque jusque dans la scénographie contemporaine. Une exposition temporaire viendra ensuite compléter le parcours. Intitulée « Métamorphoses du regard, les Alpes magnifiées », elle se tiendra d'octobre 2026 à fin avril 2027 en partenariat avec le Fort de Bard, dans la vallée d'Aoste italienne.

Une réponse quatre saison au dérèglement climatique

Au-delà de la dimension patrimoniale, le projet répond à une stratégie économique plus large. En effet, le recul des glaciers et la raréfaction de l'or blanc menacent la moyenne montagne. Face à ces enjeux, la vallée cherche à diversifier ses activités touristiques, notamment sur les périodes d'intersaison. Ainsi, le Musée du Mont-Blanc incarne cette bascule vers un tourisme quatre saisons, moins dépendant du ski. Il s'ancre davantage dans le patrimoine culturel. La Communauté de communes et l'Office de tourisme ont d'ailleurs créé un fonds dédié, baptisé « Vallée à énergies positives ». Son objectif : mobiliser un million d'euros de mécénat sur trois ans pour faire vivre le musée dans la durée.

Informations pratiques Adresse : 89 avenue Michel-Croz, 74400 Chamonix-Mont-Blanc Horaires : ouvert tous les jours sauf le mardi. En juillet-août, de 10h à 13h et de 14h à 18h. Hors vacances scolaires, de 14h à 18h. Tarifs : 12 euros pour les adultes, 6 euros en tarif réduit (familles nombreuses, étudiants, plus de 65 ans, demandeurs d'emploi), gratuit pour les moins de 18 ans. Contact : 04 50 55 29 46 – musee-montblanc@ccvcmb.fr