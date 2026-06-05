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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : de nombreux travaux attendus sur les routes la semaine prochaine

  • par LR

    • Plusieurs travaux seront réalisés la semaine prochaine sur les routes départementales du Rhône, du 8 au 13 juin.

    Les usagers devront être prudents sur les routes du Rhône la semaine prochaine, du 8 au 13 juin, en raison de nombreuses opérations menées par le Département. Des travaux seront d'abord effectués sur la RD150A à Marennes le 8 juin, ainsi que sur la RD94e à Meaux-la-Montagne les 8 et 9 juin. La circulation sera alternée par des feux dans les deux cas. Du 8 au 12 juin, la RD94E sera également coupée pour des travaux d’abattage d’arbres à Cublize et Meaux-la-Montagne.

    À Trèves et Échalas, des travaux de réfection de la couche de roulement seront réalisés du 9 au 12 juin sur la RD103LP, impliquant une coupure de la route. Le 10 juin, la RD704 à Fleurieux-sur-l'Arbresle et la RD307 à Vindry-sur-Turdine seront également concernées par des opérations du Département. Le lendemain, jeudi 11 juin, des travaux de reprofilage et de gravillonnage seront réalisés sur la RD70 et la RD52.

    Enfin, le 12 juin, des travaux de reprofilage de la chaussée seront réalisés sur la RD7E1. En conséquence, la route sera barrée.

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