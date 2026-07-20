Lyon : il braque une épicerie avec une masse en pleine nuit avant d’être interpellé

Un homme a tenté de cambrioler la supérette Fresh Market, dans le 5e arrondissement de Lyon. Capture d’écran

Un homme s’est introduit dans l’épicerie Fresh Market, dans le 5e arrondissement de Lyon, dans la nuit du 18 juillet. Il a finalement été interpellé par la police.

Dans la nuit du 18 juillet, aux alentours de 2 heures, un individu a tenté de braquer l’épicerie Fresh Market, dans le 5e arrondissement de Lyon. Sur les images de vidéosurveillance, diffusées sur les réseaux sociaux par les gérants, on peut apercevoir le suspect vêtu de noir, cagoulé, porter plusieurs coups sur la porte avec une masse.

Peu inquiété par l’alarme qui retentit quelques instants plus tard, l’homme s’introduit dans le commerce et se dirige vers les caisses. Tentant, sans succès, de les forcer afin de récupérer l’argent, l’homme arrache alors les deux caisses avant de sortir calmement. "Vous êtes des incapables", commentent les gérants.

Sur les dernières images, on peut voir trois policiers interpeller le suspect devant la supérette. Ce dernier ne semble opposer aucune résistance.