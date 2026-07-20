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police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

À Meyzieu, une maison visée pour la deuxième fois par des coups de feu

  • par LR

    • Une maison de Meyzieu a été la cible de tirs ce lundi 20 juillet, aux alentours de 4 heures. Elle avait déjà été visée dans la nuit du 15 au 16 juillet.

    Que se passe-t-il autour de cette maison située rue du 24 avril 1915 à Meyzieu ? D’après Le Progrès, aux alentours de 4 heures, ce lundi 20 juillet, un riverain aurait prévenu la police après avoir entendu des coups de feu provenant de la maison de l’un de ses voisins et vu deux individus prendre la fuite en trottinette peu de temps après les faits.

    Dépêchée sur place en fin de matinée, la police aurait constaté plusieurs impacts de balle sur la façade, tandis qu’un étui de long calibre a été retrouvé à proximité.

    Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces événements, d’autant que, toujours selon nos confrères, cette maison avait déjà été la cible de tirs dans la nuit du 15 au 16 juillet. Le soir des faits, l’habitation était vide.

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