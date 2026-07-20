Lyon : un salon dédié à l’orientation post-bac débarque au Palais de la Bourse

Le 26 septembre prochain, un salon de l’orientation post-bac prendra place au sein du Palais de la Bourse (Lyon 2e) pour permettre aux bacheliers ou aux futurs bacheliers de trouver leur voie.

Les lycéens auront un nouveau rendez-vous consacré à l’orientation à la rentrée. Le samedi 26 septembre, le Palais de la Bourse, situé dans le 2e arrondissement de Lyon, accueillera la première édition d’Objectif Mention de 9 heures à 18 heures, un salon consacré aux études supérieures organisé par L’Express Éducation.

L’événement entend accompagner les futurs étudiants dans leurs choix d’orientation en réunissant une trentaine d’établissements d’enseignement supérieur : écoles de commerce, d’ingénieurs, de mode, d’arts créatifs ou encore du numérique.

Un salon pour aider à éviter les erreurs d’orientation

Selon les données de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) et du Service de l’information statistique et des études (SIES), près de 15 % des étudiants inscrits pour la première fois dans l’enseignement supérieur changent de filière après leur première année.

"C’est un symptôme d’un manque évident d’accès à l’information sur les filières du supérieur et les débouchés métiers. Nous avons donc imaginé un événement à taille humaine, qui ne soit pas uniquement un regroupement d’écoles mais aussi une occasion de rencontrer des professionnels et de comprendre comment le monde évolue grâce aux conférenciers présents", déclare Hugo Foyer, directeur de l'Express Education.

Une scène centrale accueillera 6 heures de conférences et de tables rondes réunissant des intervenants issus de différents horizons. Les visiteurs pourront également assister à des présentations de professionnels venus partager leur quotidien.

Plus de 2 500 visiteurs sont attendus au cours de cette journée. L’entrée est gratuite, sur inscription préalable.

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