Escapades à vélo : slow tourisme en Isère

Pédaler en Isère, ce n’est pas que franchir plaines et montagnes, c’est aussi traverser deux mille ans d’histoire. Et pour apprécier un tourisme slow, le vélo est de loin le meilleur moyen de transport © Anna Ivanova / Belle Via

Des berges apaisées du Rhône aux mythiques lacets de l’Oisans, le département de l’Isère a fait de ses forts contrastes en altitude un atout vélo majeur. En mode familial, contemplatif ou ultra-sportif à l’assaut des cols, le territoire offre une rare polyvalence. Cependant n’oubliez pas, entre deux coups de pédales, de vous arrêter et de goûter noix de Grenoble, gratin dauphinois, saint-marcellin et, pour l’après-vélo, de déguster une chartreuse !

Avec un réseau de plus de 500 kilomètres de voies vertes totalement sécurisées, et comptant plus de 3 000 kilomètres d’itinéraires balisés, l’Isère possède l’un des maillages cyclables les plus denses de France.

Depuis quelques années, le Département a massivement investi en lançant le plan “Isère Vélo” avec la volonté de relier les petits villages aux grands itinéraires et de dessiner le futur d’un tourisme “quatre saisons”.

Au-delà de l’offre vélo musculaire, l’Isère a également étoffé son réseau de vélos à assistance électrique (VAE) et de nombreux prestataires peuvent se targuer du label “Accueil vélo”. Prêts à enfourcher la petite reine ? Voici quelques idées pour vous donner envie de vous mettre en selle cet été.

Itinérance douce sur La Belle Via

Petite sœur de la célèbre ViaRhôna, La Belle Via relie la Haute-Savoie à la Drôme, en passant par la Savoie et l’Isère sur 364 kilomètres de pistes sécurisées.

Avec 123 kilomètres, l’Isère accueille la plus longue section de l’itinéraire, traversant le territoire du nord au sud, de la vallée du Grésivaudan jusqu’aux portes de la Drôme.

Trait d’union entre les Alpes et les paysages méditerranéens, cet itinéraire plat, idéal pour les familles ou les contemplatifs, serpente entre massifs majestueux et le ruban bleu de la rivière Isère.

Sur la portion iséroise, le parcours devient une immersion au cœur de la vallée du Grésivaudan, offrant de spectaculaires panoramas sur la chaîne de Belledonne et le massif de la Chartreuse.

Au-delà de son itinéraire principal, La Belle Via propose d’autres possibilités d’évasion.

Six boucles balisées, avec un dénivelé plus soutenu, permettent des excursions à la journée, vers des coteaux viticoles, villages perchés ou routes du Vercors, de la Chartreuse ou de Belledonne.

Le pittoresque village de Pont-en-Royans et ses maisons supendues © Focus Outdoor

L’incontournable Pont-en-Royans

Étape de La Belle Via, juste à la frontière avec la Drôme, Le Royans est l’un des points de passage parmi les plus spectaculaires de l’itinéraire en Isère.

Le village de Pont-en-Royans offre un décor de carte postale avec ses maisons aux façades colorées suspendues.

La Bourne, rivière qui descend des vertigineuses gorges du Vercors, se jette dans l’Isère à Saint-Nazaire-en-Royans et son immense aqueduc.

Accessible depuis la voie cyclable, n’hésitez pas à faire une pause à la grotte de Thaïs, site archéologique majeur où l’on a découvert des traces d’occupation humaine datant de la fin de la période glaciaire, ou à vous offrir une mini-croisière sur l’Isère à bord d’un bateau à roue, dans le style Mississippi.

L’Isère, terre de vélo pour les familles

Pays alpin, avec de forts dénivelés, paradoxalement ce département de montagne offre aussi d’immenses plaines qui semblent se dérouler à l’infini.

Héritées des glaciers, ses vallées en forme de “U” permettent de pédaler sur des dénivelés quasiment nuls au pied de murailles de calcaire vertigineuses.

Les nombreux loueurs, hébergeurs et sites de visite au label “Accueil vélo” sont maillés pour faciliter la logistique des petits et des grands.

Pour une sortie vélo rafraîchissante en famille, direction le lac de Paladru. Situé dans les Terres froides, ses eaux cristallines sont une véritable bouffée d’oxygène.

Un parcours “Bords de Lac” d’environ 15-18 kilomètres, accessible en famille, permet de rester proche de l’eau, avec quelques faux plats et de courtes montées pour passer d’une rive à l’autre.

Une plus grande boucle d’environ 28 kilomètres qui s’éloigne un peu dans les collines et affiche environ 300 mètres de dénivelé positif est également possible mais plus difficile avec des enfants en bas âge. L’atout de cette excursion ? Le parcours est ponctué de plages surveillées (Charavines, Le Pin).

La bonne idée !

Ne manquez pas de vous arrêter au MALP (Musée archéologique du lac de Paladru). Ce bâtiment futuriste expose les vestiges de cités lacustres datant de l’an 1000 et constitue une pause ludique idéale pour les enfants.

La ViaRhôna, au pied des célèbres vignobles de la vallée du Rhône © Thibault Lefébure

Douceur viennoise

Sur la ViaRhôna, Vienne la belle gallo-romaine est une étape incontournable pour les amoureux d’histoire et les épicuriens. De Lyon, pour une excursion à la journée, mettez les vélos dans le train jusqu’à Vienne et pédalez le long du Rhône en toute sécurité jusqu’à Sablons.

Vous traverserez des zones naturelles protégées dont la reposante réserve de l’île au Beurre, où les plus chanceux (ou les plus patients !) pourront apercevoir castors et hérons cendrés depuis des observatoires accessibles à vélo.

Vous pédalez ici au pied des célèbres vignobles de la vallée du Rhône Nord, les fameux Condrieu et Côte-Rôtie dont les pentes escarpées offrent un panorama de toute beauté.

Prenez le temps de flâner à Vienne, de visiter son théâtre antique, qui accueille chaque été le célèbre festival Jazz à Vienne, et d’admirer le temple d’Auguste et de Livie, le seul encore debout en France avec la Maison Carrée de Nîmes. Laissez-vous imprégner de son architecture datant de plus de deux mille ans en prenant un verre sur l’une des nombreuses terrasses de la place.

Grenoble, étape culturelle © Pierre Jayet

La belle Grenobloise

Grenoble, la capitale verte, possède l’un des réseaux de pistes cyclables parmi les plus denses d’Europe.

Sur La Belle Via, la ville de Stendhal constitue une étape culturelle majeure : posez vos vélos et visitez la maison natale de l’écrivain du Rouge et le Noir ou admirez les riches collections d’art moderne et contemporain du musée de Grenoble qui a le mérite d’être gratuit.

Une boucle urbaine et nature de 15 à 20 kilomètres permet également de découvrir Grenoble sans jamais croiser une voiture. Au départ du parc Paul-Mistral, en centre-ville, on rejoint les berges de l’Isère en pédalant avec, à droite, les sommets enneigés de Belledonne et, à gauche, les falaises du Vercors.

Cette boucle facile peut également s’effectuer avec des enfants en bas âge. Le petit plus ? Au pied de la Bastille, on peut laisser les vélos avant d’embarquer avec le téléphérique (les célèbres “Bulles”) pour admirer la vue panoramique sur les Alpes avant de reprendre la route vers le parc de l’île d’Amour.

Pour une autre immersion culturelle, à seulement 15 kilomètres de Grenoble, l’immense parc du Domaine de Vizille, berceau de la Révolution française, est parfait pour une douce balade à vélo au milieu des cerfs et des étangs.

Piste forestière sur la Via Vercors © Focus Outdoor

La Via Vercors : de Villard-de-Lans à Méaudre

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, une fois sur le plateau, ce nouveau tronçon sécurisé d’environ 12 kilomètres aller est relativement plat.

Il comprend une partie en piste forestière, un sentier de bois sur pilotis et plusieurs passerelles pour franchir le cours d’eau “Le Méaudret”.

Cet itinéraire sécurisé, en pleine montagne, ombragé, est très sauvage mais sur un terrain accessible.

En chemin, vous découvrirez la coopérative laitière Vercors Lait, producteur de bleu du Vercors-Sassenage, une AOP fromagère locale. L’itinéraire se poursuit de Méaudre à Autrans sur environ 6 kilomètres faciles. On quitte alors les gorges boisées entre Villard et Méaudre pour de grandes étendues de prairies typiques du Vercors.

La boucle “Au Pays de la Noix”, vers Chatte et Saint-Bonnet

Cet itinéraire d’environ 12 kilomètres est parfait pour les plus petits ou pour une sortie à la demi-journée.

Au pied du Vercors (donc sans avoir à grimper !), c’est un des parcours les plus emblématiques du sud du Grésivaudan. Il se déroule majoritairement sur des routes partagées mais au très faible trafic.

Au départ de Saint-Marcellin, dirigez-vous vers le village de Chatte. Le terrain est facile, entre champs et vergers.

Des haltes sympas rythment le circuit, comme le musée moderne et ludique du Grand Séchoir (à Vinay/Chatte), dédié à la noix de Grenoble, le village de Saint-Bonnet-de-Chavagne, un petit bourg typique très calme ou encore les séchoirs à noix traditionnels, grandes bâtisses en bois ajourées, qui servaient à faire sécher les noix, visibles partout en bord de route.

La pause fun : à Chatte, ne manquez pas le Jardin ferroviaire. Il s’agit d’un monde miniature de petits trains qui circulent dans un décor végétal incroyable.

Un léger détour vous mènera au château de l’Arthaudière, à Saint-Bonnet-de-Chavagne, pour voir ses jardins en terrasses et ses anciennes écuries.

L’Isère : le sport comme ADN

Les mordus de vélo et de défis sportifs prendront la direction de l’Oisans, où bat le cœur du cyclisme de grimpe.

Pèlerinage absolu pour les cyclosportifs, accomplir les vingt et un virages de L’Alpe d’Huez offre un défi physique intense au cœur d’un décor de haute montagne spectaculaire.

Les virages s’enchaînent sur environ 14 kilomètres, avec une pente moyenne frôlant les 8 % !

Les épingles sont numérotées en sens inverse, du virage 21, le premier en bas, au virage 1, le dernier avant la station.

Chaque virage porte le nom d’un ou plusieurs vainqueurs d’étape du Tour de France. Le premier virage en bas (n° 21) rend hommage à Fausto Coppi, premier vainqueur au sommet en 1952.

Outre L’Alpe d’Huez, les cyclistes avertis se mesurent au col du Glandon ou à la Croix de Fer.

Gorges de la Bourse. Le massif du Vercors propose des routes taillées à même la roche © Focus Outdoor

Le Vercors : le balcon sur le vide

Moins raide mais tout aussi spectaculaire, le massif du Vercors propose des routes sublimes taillées à même la roche.

La montée vers Villard-de-Lans ou la traversée des Coulmes offrent des panoramas à couper le souffle.

Les routes forestières sont ici un terrain de jeux privilégié pour la pratique du gravel, cette nouvelle discipline mêlant routes et sentiers, pour laquelle l’Isère est pionnière.

Infos pratiques

Où loger ?

- Le Chalet de l’Oisans, au Bourg-d’Oisans au pied des 21 virages de L’Alpe d’Huez, grand garage sécurisé pour les vélos – chalet-oisans.com

- Gîte de Calistane, à Saint-Vincent-de-Mercuze, à moins d’un kilomètre de La Belle Via – gitesdecalistane.fr

- Gîte La Glycine, à La Sône, accueil cyclistes, à moins d’un kilomètre de La Belle Via – 06 09 45 24 71

Où se restaurer ?

- Le Café de la Place, à Saint-Nazaire-en-Royans, accueil vélo et spécialités de ravioles

- Le Restaurant de l’Hôtel de la Poste, à Corps-sur-Isère, accueil vélo et cuisine de terroir généreuse

- La Guinguette du Rhône, à Reventin-Vaugris, à 7 kilomètres de Vienne, directement sur la ViaRhôna, esprit guinguette (fritures, etc.)

À ne pas manquer

- Tour de France 2026 : quatre étapes en Isère avec trois villes hôtes : Voiron, Bourg-d’Oisans et L’Alpe d’Huez

- La Marmotte Granfondo Alpes, parcours cyclosportif sur 177 kilomètres au départ de Bourg-d’Oisans jusqu’à L’Alpe d’Huez, le 28 juin

3 outils pour préparer vos vacances

- L’application Isère Outdoor : pour télécharger les tracés GPS des boucles et cols en mode hors ligne.

- Le site web Isère-Tourisme : une mine d’or pour trouver les hébergements labellisés “Accueil vélo”.

- Service Bus et TER + Vélo : le Département de l’Isère a investi ces dernières années dans l’intermodalité. De nombreuses lignes de bus et de trains (TER) sont équipées pour transporter les vélos, permettant de créer des itinéraires en ligne droite sans avoir à revenir à son point de départ.