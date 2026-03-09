Actualité
train TER
Photo d’illustration. DR

La circulation des TER perturbée entre Lyon et Saint-Etienne après un acte de malveillance

  • par V.G.

    • Le trafic ferroviaire entre Lyon et Saint-Etienne est perturbé ce lundi 9 mars au matin, à cause d'un acte de vandalisme qui a provoqué la panne d'un train.

    Circulation difficile ce lundi matin sur la ligne entre Lyon et Saint-Etienne. Selon les informations de la SNCF, un acte de vandalisme a eu lieu cette nuit sur un câble d'alimentation électrique. Cet acte de malveillance a entrainé la panne d'un train de marchandise.

    Si la ligne entre Lyon et Saint-Etienne a un temps été interrompue dans les deux sens, les trains circulent de nouveau depuis 8h15 dans le sens Saint-Etienne - Givors. Les équipes de la SNCF sont en cours d'intervention pour libérer la voie.

