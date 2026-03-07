Spectacle en famille : éloge de la lenteur au théâtre de Villefranche

Spectacle dystopique par excellence, Flemme ! nous transporte en 2082, période à laquelle les adolescents ont été déclarés persona non grata.

Jugés trop mous, trop lents, trop bruyants… ils sont enfermés dans des capsules de sommeil jusqu’à leurs 20 ans, afin qu’ils ne ralentissent pas la cadence effrénée du monde et de ses habitants.

Lorsqu’un bug se produit. Eda, 14 ans, s’éveille avant l’heure et se retrouve catapultée au milieu des adultes frénétiques.

Elle devient la seule à pouvoir ralentir ce monde et à redonner, à son rythme, une place aux adolescents. Mêlant cirque, théâtre, musique et esthétique pop, ce spectacle en forme de voyage initiatique interroge nos rythmes de vie actuels, et invite chacun d’entre nous à faire une pause. Une belle ode à la lenteur qui s’impose ici en tant qu’acte de résistance.

Flemme ! – Le 11 mars au théâtre de Villefranche. À partir de 9 ans.