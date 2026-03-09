Municipales : cette association de motards demandent une meilleure prise en compte des deux-roues à Lyon

À l’approche des élections municipales et métropolitaines de 2026, la Fédération française des motards en colère du Rhône appelle les candidats à intégrer davantage les deux-roues motorisés dans les politiques de mobilité de la métropole lyonnaise.

Alors que la mobilité s’impose comme un thème central des élections municipales et métropolitaines de 2026, la Fédération française des motards en colère du Rhône (FFMC 69) souhaite remettre les deux-roues motorisés dans le débat. Dans un communiqué, l’association estime que ce mode de transport reste trop peu évoqué dans les discussions locales.

Selon la FFMC 69, les motos et scooters constituent pourtant une réalité quotidienne pour de nombreux habitants de la métropole lyonnaise. L’organisation met en avant leur faible emprise au sol, leur contribution à la fluidité du trafic ou encore leur coût d’usage pour les particuliers.

L’association insiste également sur les enjeux de sécurité, rappelant que les motards figurent parmi les usagers les plus vulnérables. Elle appelle notamment à un entretien attentif des chaussées, à des aménagements urbains moins accidentogènes et à des audits de voirie associant les représentants d’usagers.

Parmi les pistes évoquées figurent aussi la création de stationnements dédiés ou encore une réflexion sur l’accès encadré de certains axes réservés. Pour la FFMC 69, les deux-roues motorisés devraient être pleinement intégrés aux futurs plans de mobilité et faire l’objet d’un dialogue régulier avec les collectivités.