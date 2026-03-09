Actualité
TCL à Lyon : un accord trouvé pour renforcer les effectifs du PC Sécurité

  • par V.G.

    • Après plusieurs mois de tensions liées au manque de personnel, un accord a été trouvé entre la direction des TCL et la CGT pour renforcer les effectifs du PC Sécurité du réseau lyonnais.

    Après plusieurs mois d’alerte sur le manque de personnel, la situation semble s’apaiser au poste de commandement sécurité (PC Sécurité) du réseau TCL. Dans un communiqué publié ce lundi, la CGT TCL Mode lourd annonce qu’une nouvelle organisation du service a été actée à l’issue d’échanges avec la direction.

    Depuis plusieurs mois, les agents dénonçaient une organisation du travail fragilisée par un déficit d’effectifs, susceptible selon eux d’affecter à la fois leurs conditions de travail et le niveau d’exigence attendu pour un service stratégique chargé de la sûreté du réseau.

    Selon le syndicat, la mobilisation des salariés et les discussions engagées ont permis d’aboutir à une organisation renforcée. Celle-ci prévoit désormais huit superviseurs et vingt opérateurs en équivalent temps plein, dont dix-neuf titulaires. Une astreinte hebdomadaire renforcée, assurée par les opérateurs et les superviseurs, doit également garantir la continuité du service.

    Pour la CGT, cette évolution doit permettre de stabiliser le fonctionnement du PC Sécurité. La nouvelle organisation devrait être présentée lors du comité social et économique (CSE) d’avril 2026. Le syndicat affirme qu’il restera vigilant quant à sa mise en œuvre effective.

