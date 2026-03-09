Actualité
Météo Lyon ciel bleu nuages
Du soleil avant l'arrivée de nuages à Lyon, jusqu'à 18 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est de nouveau une journée particulièrement douce qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce lundi 9 mars 2026.

    Pour débuter cette nouvelle semaine du mois de mars, le temps s'annonce une nouvelle fois printanier à Lyon et dans toute la région lyonnaise. De belles éclaircies seront présents dans le ciel lyonnais avant l'arrivée de nombreux nuages et de quelques pluies possibles en soirée de la nuit prochaine.

    Côté températures il fait 6 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 18 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 5 degrés au dessus des normales de saison sous un vent de sud assez faible ce lundi.

