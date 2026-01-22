Culture
Cartoon ou n’essayez pas ça chez vous ! © Christophe Raynaud de Lage

Culture : un nouvel élan au TNG

  • par Caïn Marchenoir

    • Après un trimestre de transition avec l’ancien directeur, Joris Mathieu, la nouvelle directrice, Odile Grosset-Grange, prend pleinement ses fonctions dans un TNG (Théâtre Nouvelle Génération) totalement rénové en ce début d’année 2026. 

    Avec pour ambition d’en faire  un lieu de création et de transmission autour de nouveaux récits et d’auteurs vivants. Et de proposer des spectacles qui toucheront tous les publics, de la crèche à l’université. Parce que l’on peut être “un jeune spectateur à tout âge de la vie”. Notre sélection.

    Et justement c’est Odile Grosset-Grange qui ouvrira le bal, en reprenant son spectacle phare, Cartoon. Une pièce grand format. Une explosion de couleurs, d’humour et de magie où se mêlent comédiens survoltés et marionnettes grandeur nature. Avec une étrange histoire qui nous amène à la rencontre d’une famille en apparence normale mais qui vit dans un dessin animé, où ni la mort ni la douleur n’existent. Et où chaque jour, tout recommence à zéro.

    Cartoon ou n’essayez pas ça chez vous ! Les 24 et 25 janvier, à partir de 7 ans.

    FauxFaire FauxVoir © Romain Lalire

    Le formidable magicien Thierry Collet mêle dans ce nouvel opus magie et monde virtuel, fausse réalité virtuelle et vraie réalité humaine. Une conférence-spectacle participative, immersive, qui interroge nos illusions numériques et “réelles” avec une singulière philosophie.

    FauxFaire FauxVoir. Du 26 au 28 février, à partir de 11 ans.

    Un spectacle inspiré par le roman de Romain Gary, Chien blanc. L’histoire d’un chien (et de son maître) dressé à attaquer les personnes noires, au cœur de l’Amérique des années 60. Dans une mise en scène puissante avec marionnettes géantes, ombres, jazz et projections vidéo.

    White Dog. Les 23 et 24 avril, à partir de 12 ans.

    www.tng-lyon.fr

