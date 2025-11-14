Culture
Dom Juan © Cédric Vasnier

Théâtre : Molière reste à la mode en 2025

  • par Maxime Dutheil

    • Que vous soyez curieux de (re)découvrir Molière dans des versions modernes ou attaché à une mise en scène plus fidèle à l’esprit classique, les scènes de la région font toujours honneur au plus célèbre dramaturge français. De Dom Juan revisité en mode urbain au Sémaphore à une représentation plus épurée du Misanthrope, cette fin d’année prouve que quatre siècles plus tard, le théâtre de Molière résonne toujours avec force.

    Reprenant le classique Dom Juan ou le Festin de Pierre, l’adaptation signée Tigran Mekhitarian plonge le texte original entièrement conservé dans un univers urbain moderne, mêlant rap, hip-hop, danse et expressions contemporaines. Mais la vraie modernité du travail de Tigran Mekhitarian réside dans “sa capacité à traiter la langue de Molière avec la fougue et le flow du phrasé d’aujourd’hui”. Le classique du théâtre français cherche à savoir jusqu’où l’on peut défier la morale avant que le destin ne frappe à la porte. Vous connaissez sans doute cette histoire, mais cette reprise pourrait vous en offrir une nouvelle lecture.

    Avec Le Misanthrope, Georges Lavaudant met en scène pour la première fois Molière, dans une version fidèle et épurée. Éric Elmosnino incarne Alceste, un misanthrope, qui rejette l’hypocrisie de la société tout en étant amoureux de Célimène, une femme mondaine qui incarne tout ce qu’il déteste. La mise en scène sobre, appuyée sur des miroirs et des silences, fait ressortir toute la modernité du texte de l’époque.

    Dom Juan – Le 21 novembre (20 h 30) au Sémaphore (Irigny)

    Le Misanthrope – Les 2 et 3 décembre au Radiant-Bellevue (Caluire), le 5 décembre (20 h 30) au Toboggan (Décines) et le 9 décembre au théâtre Jean-Vilar (Bourgoin-Jallieu)

