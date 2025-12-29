Lyon : bientôt effacées à cause de travaux, des fresques reproduites à l'identique

Alors qu’Alliade Habitat engage d’importants travaux de rénovation thermique sur les HLM du boulevard des États-Unis à Lyon, les fresques emblématiques des Tours de Babel seront reproduites à l’identique. Coût total du projet artistique : 174 000 euros.

Transformer, oui, mais pas effacer. Alors qu'Alliade Habitat engage une procédure d'isolation thermique par l'extérieur sur plusieurs bâtiments du boulevard des Etats-Unis (8e arrondissement), les fresques situées sur ces HLM représentant les deux Tours de Babel ne vont pas disparaître. En effet, cet ambitieux projet de modernisation passe par "des travaux de réhabilitation thermique sur près de 200 logements" rapporte le Progrès.

Deux fresques déjà refaites

Le chantier a impacté quatre fresques réalisées sur les pignons des bâtiments, et deux d'entre elles ont déjà été refaites. Il s'agit de la Cité Idéale chinoise pensée par l’artiste Shi Qiren et la Tour de Babel du futur signée Wolf D.Prix. L'avenir des deux dernières a également été discuté en conseil municipal. Il en est ressorti une volonté similaire : reproduire à l'identique ces oeuvres, identifiées comme "mur peint remarquable d'intérêt communal" en 2024.

De ce fait, ces oeuvres sont éligibles à "une subvention communale à hauteur de 80 % des dépenses d’investissement engagées pour leur conservation". Le montant accordé à Alliade Habitat est estimé à 139 370 euros. A noter que le coût total du chantier s’élève à 5,3 millions d’euros ce qui représente 28 000 € par logement. C'est seulement une fois cette première partie réalisée que les artistes s'attèleront à la reproduction des oeuvres.