Les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes dépenseront en moyenne 470 euros pour Noël

La dernière étude réalisée par la plateforme Ankorstore révèle que les habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes vont dépenser en moyenne 470 euros pour les fêtes de Noël.

Plus que quelques semaines avant de déposer les cadeaux sous le sapin. S’il reste toutefois encore un peu de temps, certains réfléchissent d’ores et déjà à leurs achats. Et dans un contexte économique compliqué pour beaucoup, les cadeaux et autres emplettes de fin d’année ont un coût important, comme le révèle la dernière étude d’Ankorstore (plateforme mettant en relation des commerces indépendants avec des marques).

60 % du budget dédiés aux cadeaux

Réalisée auprès de 500 détaillants et plus de 2 000 consommateurs, cette dernière indique, qu’en moyenne, les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes dépenseront 470 euros pour les fêtes de Noël, soit 38 euros de moins qu'en 2024. Un budget semblable à l’échelle nationale. Dans le détail, 60 % des dépenses seront dédiés aux cadeaux, quand 30 % le seront pour les "plaisirs de la table" (25 % au niveau national). La région fait ainsi partie de celles qui dépensent le plus pour la nourriture aux côtés de la Bretagne ou la Bourgogne-Franche-Comté.

Pour réaliser leurs achats, 55 % des Français envisagent également de les faire via des sites en ligne, contre 30 % dans des commerces de proximité. Pour autant, les habitudes de consommation changent : 38 % préfèrent se tourner vers des produits français (ou européens à 21 %) et 25 % assurent vouloir éviter les marques de fast-fashion. Une tendance comprise par les commerçants français. Ils sont désormais 77 % à faire désormais le choix de fournisseurs européens, indique encore la plateforme.

Lire aussi : À Lyon, Westfield La Part-Dieu lance ses animations de Noël dès le 12 novembre