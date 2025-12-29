Rhône : il refuse d’obtempérer alors qu’il dissimule 4 kilos de cannabis dans son coffre

Le 21 décembre, un homme a été interpellé après un refus d’obtempérer et de multiples infractions au code de la route. 4 kilos de résine de cannabis ont été découverts dans son coffre.

Les faits remontent à la soirée du 21 décembre. Alors qu’un équipage de la brigade de gendarmerie d’Irigny était en patrouille, ce dernier aperçoit alors une voiture roulant à vive allure et n’utilisant pas ses clignotants. Il décide donc de la contrôler. Le conducteur du véhicule se range alors sur le bas-côté, mais redémarre subitement lorsque les forces de l’ordre quittent leur véhicule.

Selon nos confrères du Progrès, le suspect aurait ensuite commis plusieurs infractions, nécessitant l’intervention de patrouilles de la gendarmerie de Givors. Une fois interpellé, l’homme a même tenté de prendre la fuite à pied. Il a été arrêté puis placé en garde à vue. Dans son coffre, les forces de l’ordre ont découvert 4 kilos de résine de cannabis et 600 euros en espèces.

Le suspect a été déféré au tribunal judiciaire de Lyon pour refus d’obtempérer aggravé, détention et transport de stupéfiants. Il a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement.