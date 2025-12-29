Actualité
Ligne de métro A (@Clémence Margall)

TCL : de nouveaux aménagements pour "accompagner les nouveaux usages"

  • par Romain Balme

    • Rames plus longues, passages plus fréquents et régularité améliorée : Sytral mobilités annonce une série d’aménagements sur les tramways et le métro lyonnais. Objectif affiché, accompagner la hausse continue de la fréquentation.

    Des rames plus longues, des passages plus fréquents, et une meilleure régularité sur les lignes les plus empruntées… Sytral mobilités annonce la mise en place de nombreux aménagements en cette fin d'année. Par exemple, la ligne de tramway T4 circule exclusivement en rames de 43 mètres contre 32 mètres habituellement. Une démarche qui s'applique aussi sur la ligne T2 qui accueille chaque jour 105 000 visiteurs. De plus, l'offre est "renforcée par étapes jusqu'à l'été 2026", afin d'accompagner l'augmentation du nombre de voyageurs.

    Le métro également concerné par des aménagements

    En effet, depuis octobre, les tramways passent toutes les 7 minutes aux heures de pointe pendant les vacances scolaires (contre 8 minutes auparavant). Dès janvier 2026, la ligne sera prolongée jusqu’à IUT Feyssine toute la journée, 6 rames supplémentaires seront ajoutées en heures de pointe. De plus, la fréquence de passage est portée à 6 minutes en heures de pointe (contre 7,30 aujourd’hui) et à 8 minutes le samedi après-midi (contre 10 minutes 30). Une tendance similaire pour l'été 2026 puisque le T4 passera toutes 7 minutes 15 en heures de pointe en juin (contre 8 minutes actuellement) et 10 minutes entre mi-juillet et mi-août (contre 12 minutes).

    Autre ligne victime de son succès, le Métro A. Très fréquentée notamment pendant le week-end, pour son accès à la place Bellecour, la ligne a subi deux ajustements dans le but de rendre "les trajets plus fluides pour les voyageurs", précise le communiqué. Les temps de stationnement des navettes en station ont été réduits, et une 17ème rame a été ajoutée en heures de pointe en septembre 2025, permettant une fréquence de passage toutes les 7 minutes le dimanche.

    Un téléfilm tourné en Auvergne-Rhône-Alpes diffusé ce samedi sur France 3

