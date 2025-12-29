Actualité
@ WilliamPham

Lyon : il se rend aux urgences blessé par balle et prétend avoir été agressé près d’une boite de nuit

  • par la rédaction
  • 1 Commentaire

    • Un homme de 24 ans s’est rendu aux urgences dans la nuit de vendredi à samedi avec une blessure par balle à la cuisse. Il assure avoir été agressé en Presqu’île.

    Dans la nuit de vendredi 26 à samedi 27 décembre, un jeune homme de 24 ans s’est rendu de lui-même à l’hôpital Édouard Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon, avec une blessure par balle à la cuisse. Selon nos confrères du Progrès, ce dernier a prétendu avoir été victime d’une altercation dans la file d’une boite de nuit de la Presqu’île vers 3 heures.

    Déjà connue des services de police, la victime se serait toutefois montrée "peu coopérative" lors de son audition. La direction de l’établissement nocturne assure de son côté n’avoir entendu aucun coup de feu le soir des faits. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incident.

    à lire également
    vue panorama lyon
    Pollution : une qualité de l’air très mauvaise à Lyon ce lundi

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Jura : des vins reconnus mais méconnus 10:37
    Lyon : il se rend aux urgences blessé par balle et prétend avoir été agressé près d’une boite de nuit 10:10
    vue panorama lyon
    Pollution : une qualité de l’air très mauvaise à Lyon ce lundi 09:38
    Rétro 2025 : Les bonnes nouvelles de cette année à Lyon 09:00
    police Lyon
    Un homme tué par balle à proximité d’un point de deal à Vaulx-en-Velin 08:25
    d'heure en heure
    avalanche savoie
    Auvergne-Rhône-Alpes : la Savoie reste en vigilance jaune pour avalanches  07:57
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : 9 armes et 1 300 cartouches dérobées lors d’un cambriolage chez un tireur sportif 07:33
    Nuages et éclaircies
    Météo : une nouvelle journée froide et nuageuse ce lundi à Lyon 07:15
    Disparition de Brigitte Bardot : les personnalités lyonnaises rendent hommage à "une icône du cinéma" 28/12/25
    Météo : à quel temps s’attendre la semaine prochaine à Lyon ? 28/12/25
    Villefranche : renversé le mois dernier, un septuagénaire décède de ses blessures 28/12/25
    police Lyon
    Lyon : il refuse d’obtempérer et blesse un autre automobiliste dans sa fuite 28/12/25
    Les employés du Carrefour de Vaulx-en-Velin en grève ce mardi 28/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut