Lyon : il se rend aux urgences blessé par balle et prétend avoir été agressé près d’une boite de nuit

Un homme de 24 ans s’est rendu aux urgences dans la nuit de vendredi à samedi avec une blessure par balle à la cuisse. Il assure avoir été agressé en Presqu’île.

Dans la nuit de vendredi 26 à samedi 27 décembre, un jeune homme de 24 ans s’est rendu de lui-même à l’hôpital Édouard Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon, avec une blessure par balle à la cuisse. Selon nos confrères du Progrès, ce dernier a prétendu avoir été victime d’une altercation dans la file d’une boite de nuit de la Presqu’île vers 3 heures.

Déjà connue des services de police, la victime se serait toutefois montrée "peu coopérative" lors de son audition. La direction de l’établissement nocturne assure de son côté n’avoir entendu aucun coup de feu le soir des faits. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’incident.