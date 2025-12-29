Actualité
Téléfilm Enquête parallèle – Liberté, Egalité, Fraternité tourné en Auvergne-Rhône-Alpes. France TV

Un téléfilm tourné en Auvergne-Rhône-Alpes diffusé ce samedi sur France 3

  • par la rédaction

    • Le téléfilm Enquête parallèle - Liberté, Égalité, Fraternité, tourné dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, sera diffusé ce samedi soir sur France 3.

    La région attire toujours autant les réalisateurs. Ce samedi 3 janvier sera diffusé sur France 3 le téléfilm Enquête parallèle - Liberté, Egalité, Fraternité, avec Florence Pernel et Jean-Baptiste Shelmerdine, dont le tournage s’est déroulé en Auvergne-Rhône-Alpes. Rendez-vous à 21h10.

    Le pitch : Dans la salle d’une jolie mairie, Colette, pour une fois, est intimidée. Entourée de Fred, Rosa, Manu et quelques invités, elle attend le maire pour recevoir une subvention destinée à soutenir son action en faveur des femmes victimes de violences conjugales. Colette n’aime pas les honneurs et a hâte que la cérémonie se termine, mais le maire est en retard… Et pour cause, il vient d’être retrouvé mort dans son jardin, tué d’une balle dans le dos. Chez les habitants de la petite ville, c’est la stupeur… Malgré quelques détracteurs, il était aimé de tous. Mais depuis plusieurs années les agressions contre les élus se multiplient, et celle-ci a été fatale

    Le 24 décembre, c’est le film La Pire Mère du monde, avec Muriel Robin et Louise Bourgoin, tourné à Lyon et dans le Rhône, qui sortait également dans les salles de cinéma.

    Lire aussi : La région Auvergne-Rhône-Alpes renouvelle son engagement dans le cinéma

