Propos haineux après la victoire de l'Algérie : la préfète du Rhône alerte le procureur de la République

  • par Loane Carpano

    • Suite aux nouveaux propos haineux tenu par l'influence franco-algérienne Sofia Benlemmane, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a décidé d'alerter le procureur de la République.

    Déjà condamnée à neuf mois de prison avec sursis pour avoir tenu des propos haineux en avril dernier, l'influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane est de nouveau au coeur des polémiques. Dans une vidéo relayée sur les réseaux-sociaux dimanche 28 décembre, l'influenceuse scande"Vous nous avez colonisés, maintenant vous êtes dans la merde. Ce pays est le nôtre, on fait ce qu’on veut." Des propos tenus après la victoire de l'Algérie face au Burkina Faso lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations.

    Des propos condamnés par la préfète du Rhône

    Traduits en Français par l'activiste politique algérien réfugié en France, Chawki Benzhera, les propos ont été condamnés par la préfète du Rhône Fabienne Buccio ce lundi 29 décembre. Selon les informations d'Actu Lyon, la préfète aurait alerté le procureur de la République de ces faits en saisissant l’article 40 du Code de procédure pénale. 

    Le sort de Sofia Benlemmane est désormais entre les mains du procureur de la République. Reste à voir si ce dernier décidera, ou non, d'entamer une procédure judiciaire à son encontre.

    Lire aussi : Lyon : des débordements à la Guillotière et la police visée par des projectiles après la victoire de l'Algérie 

