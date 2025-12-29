Suite aux nouveaux propos haineux tenu par l'influence franco-algérienne Sofia Benlemmane, la préfète du Rhône Fabienne Buccio a décidé d'alerter le procureur de la République.

Déjà condamnée à neuf mois de prison avec sursis pour avoir tenu des propos haineux en avril dernier, l'influenceuse franco-algérienne Sofia Benlemmane est de nouveau au coeur des polémiques. Dans une vidéo relayée sur les réseaux-sociaux dimanche 28 décembre, l'influenceuse scande"Vous nous avez colonisés, maintenant vous êtes dans la merde. Ce pays est le nôtre, on fait ce qu’on veut." Des propos tenus après la victoire de l'Algérie face au Burkina Faso lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations.

Des propos condamnés par la préfète du Rhône

Traduits en Français par l'activiste politique algérien réfugié en France, Chawki Benzhera, les propos ont été condamnés par la préfète du Rhône Fabienne Buccio ce lundi 29 décembre. Selon les informations d'Actu Lyon, la préfète aurait alerté le procureur de la République de ces faits en saisissant l’article 40 du Code de procédure pénale.

🚨🇫🇷🇩🇿 « Vous nous avez colonisés… maintenant vous êtes dans la merde » est le slogan repris comme un cri de guerre par les supporters algériens à Lyon autour de l’influenceuse antisémite Sofia Benlemmane, ce qui confirme que le régime algérien dispose aujourd’hui de «… pic.twitter.com/i2XTmb8FNb — Chawki Benzehra شوقي بن زهرة (@ChawkiBenzehra) December 29, 2025

Le sort de Sofia Benlemmane est désormais entre les mains du procureur de la République. Reste à voir si ce dernier décidera, ou non, d'entamer une procédure judiciaire à son encontre.

