Afin de favoriser le recrutement d'assistant familial, également connu sous le nom de "famille d'accueil", le département du Rhône organisera plusieurs "soirées-rencontres" dès le début de l'année 2026. L'objectif ? Permettre à des personnes intéressées de s'informer et d'échanger sur le sujet, alors que le métier d'assistant familial fait face à une crise des vocations.

Dans le cadre de ces rencontres, une première soirée ciné-rencontres dédiée à la découverte du métier se tiendra jeudi 15 janvier, 18 h 30, à la salle de la Plaine de Tarare. Le reportage "Itinéraire d'un enfant placé" sera projeté avant un temps d'échange et une présentation du métier d'assistant familial.

L'occasion d'aborder concrètement les missions, les conditions d'exercice du métier, le parcours de formation et d'agrément et l'accompagnement proposé par le département.

L'accès à l'événement est gratuit sur inscription.

