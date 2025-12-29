Actualité
Enfants. Pexels

Tarare : une soirée ciné-rencontre pour découvrir le métier d'assistant familial

  • par Loane Carpano

    • Une soirée ciné-rencontre dédiée à la découverte du métier d'assistant familial se tiendra jeudi 15 janvier à la salle de la Plaine de Tarare.

    Afin de favoriser le recrutement d'assistant familial, également connu sous le nom de "famille d'accueil", le département du Rhône organisera plusieurs "soirées-rencontres" dès le début de l'année 2026. L'objectif ? Permettre à des personnes intéressées de s'informer et d'échanger sur le sujet, alors que le métier d'assistant familial fait face à une crise des vocations.

    Dans le cadre de ces rencontres, une première soirée ciné-rencontres dédiée à la découverte du métier se tiendra jeudi 15 janvier, 18 h 30, à la salle de la Plaine de Tarare. Le reportage "Itinéraire d'un enfant placé" sera projeté avant un temps d'échange et une présentation du métier d'assistant familial.

    L'occasion d'aborder concrètement les missions, les conditions d'exercice du métier, le parcours de formation et d'agrément et l'accompagnement proposé par le département.

    L'accès à l'événement est gratuit sur inscription.

    Lire aussi : Assistante familiale, un métier pas comme les autres

    à lire également
    Propos haineux après la victoire de l'Algérie : la préfète du Rhône alerte le procureur de la République

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Tarare : une soirée ciné-rencontre pour découvrir le métier d'assistant familial 17:22
    Propos haineux après la victoire de l'Algérie : la préfète du Rhône alerte le procureur de la République 17:08
    Lyon : elle oublie ses cadeaux de Noël dans le train, un passager les lui rend 16:30
    gendarmerie
    Rhône : il refuse d’obtempérer alors qu’il dissimule 4 kilos de cannabis dans son coffre 15:33
    Lyon : en difficulté financière, Ninkasi est placé en procédure de sauvegarde 14:40
    d'heure en heure
    Bons plans : que faire pour le Nouvel An à Lyon ? 13:45
    Un téléfilm tourné en Auvergne-Rhône-Alpes diffusé ce samedi sur France 3 12:53
    TCL : de nouveaux aménagements pour "accompagner les nouveaux usages" 12:08
    Lyon : des débordements à la Guillotière et la police visée par des projectiles après la victoire de l'Algérie  11:11
    Jura : des vins reconnus mais méconnus 10:37
    Lyon : il se rend aux urgences blessé par balle et prétend avoir été agressé près d’une boite de nuit 10:10
    vue panorama lyon
    Pollution : une qualité de l’air très mauvaise à Lyon ce lundi 09:38
    Rétro 2025 : Les bonnes nouvelles de cette année à Lyon 09:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut