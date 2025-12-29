Après la qualification de l’Algérie, plusieurs dizaines de supporters se sont rassemblées dimanche soir à la Guillotière, à Lyon. D’abord festives, les célébrations ont dégénéré en fin de soirée, donnant lieu à des tensions avec les forces de l’ordre.

Après sa victoire 1-0 contre le Burkina Faso lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des nations, l'Algérie s'est qualifiée pour les phases finales de la compétition ce dimanche 28 décembre. À Lyon aussi, la joie était de la partie. Environ 150 individus se sont réunis dans le quartier de la Guillotière (7e arr.) pour célébrer la nouvelle. Si dans un premier temps, la fête s'est limitée aux klaxons et aux chants, des débordements sont venus entacher le moment.

En effet, plus tard dans la soirée, d'autres groupes se sont ajoutés aux célébrations, donnant lieu à des "débordements sur la voie publique entre la Guillotière et la Fosse aux Ours" indique la préfecture auprès de Lyon Capitale, confirmant une information du Progrès. Concrètement, les forces de l'ordre, disposées par précaution, ont été visées par des projectiles, "des tirs de mortiers en l'air" ont également été observés précisent encore les services de l'État.

Les assaillants étaient hostiles au dispositif policier, qui a répliqué par l'usage de moyens lacrymogènes afin de disperser la foule. Aucune interpellation n'a été réalisée, aucun blessé n'est à déplorer.

