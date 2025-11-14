Lyon : TCL renforce son offre pour les salons Solutrans et Beauté Sélection du 18 au 24 novembre

À l’occasion des salons Solutrans et Beauté Sélection du 18 au 24 novembre à Eurexpo, TCL renforce son offre pour les usagers.

Afin de garantir la fluidité du réseau à tous ses usagers, TCL renforcera son offre du 18 au 24 novembre à l’occasion des salons Solutrans (du 18 au 22 novembre) et Beauté Sélection (23 et 24 novembre) qui se tiendront à Eurexpo, près de Lyon.

Renfort des lignes T5 et N100

Cela concerna la ligne de tramway T5 toute la durée de l’événement, ainsi que la navette directe N100 qui sera mise en service au départ de Vaulx-en-Velin La Soie lors des deux événements.

Présents en nombre, les visiteurs étrangers arrivant à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry pourront également emprunter le Rhônexpress avec l’aller/retour Pass Salon. Ce titre spécial comprend un aller-retour Rhônexpress et deux billets sans contact TCL, chacun chargé d’un voyage Zones 1+2, pour 29,60 euros. Ce dernier est d’ores et déjà en vente et jusqu’au 22 novembre inclus, et pourra être utilisé entre le 16 et le 24 novembre. C’est lors du contrôle à bord du Rhônexpress que les deux billets TCL seront remis aux usagers.

Offres du 18 au 22 novembre

Offres les 23 et 24 novembre