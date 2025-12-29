Mercredi 24 décembre, une femme a oublié ses cadeaux de Noël dans le train Lyon-Avignon. Grâce à son voisin de voyage, l'ensemble des cadeaux devraient pouvoir être prochainement livrés.

La magie de Noël semble bel et bien avoir opéré durant les fêtes avec une belle histoire rapportée par nos confrères du Parisien. Les faits remontent au 24 décembre, date du réveillon de Noël. Ce jour-là, Julien, un parisien de 38 ans, s'installe dans le train Lyon-Avignon à côté de Colombe. Après avoir souhaité de bonnes fêtes au trentenaire, Colombe descend du train à Saint-Vallier dans la Drôme. Dix minutes plus tard, Julien s'aperçoit que la jeune femme a oublié un sac rempli de cadeaux de Noël.

Une grande enquête débute...

De là, une grande enquête débute. Un ami de Julien publie un message sur le réseau social Bluesky dans l'espoir de retrouver la propriétaire des cadeaux. Le message est rapidement partagé avant d'être repéré par TF1. Le jour-même, la chaîne de télévision tourne un reportage chez Julien pour tenter de retrouver Colombe. Grâce au reportage (ou à la magie de Noël), la famille de la jeune femme identifie les cadeaux, et l'heureuse propriétaire est retrouvée le 26 décembre.

Si les cadeaux n'ont pas pu être livrés à temps, Julien et Colombe conviennent de se retrouver dans une dizaine de jours à Paris. La tournée du Père Noël sera donc un peu retardée, mais pas annulée.

