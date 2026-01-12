“Le monde est divisé en deux : ceux qui ont de la chance et ceux qui n’en ont pas”. Mon Jour de chance est l’histoire de trois copains d’enfance qui laissent le hasard déterminer toutes leurs décisions – importantes ou non – grâce aux dés.

En conditionnant leurs rencontres amoureuses et leur avenir professionnel. Quelques années plus tard, Sébastien – l’excellent Guillaume de Tonquédec – se rappelle précisément du soir où il a fait un quatre aux dés. Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu. Et imagine que le destin lui donne l’occasion de rejouer… Dans cette pièce cocasse de Patrick Haudecœur et Gérald Sibleyras pleine de rebondissements et de surprises, on rit du malheur des uns et du bonheur des autres, avec l’idée que rien n’est irréversible.

Mon jour de chance – Le 15 et 16 au Radiant-Bellevue (Caluire) et le 18 janvier au théâtre Jean-Vilar (Bourgoin-Jallieu)