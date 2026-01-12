Actualité
Vaulx-en-Velin : un collectif appelle à la grève pour réclamer des moyens pour l'école inclusive

  • par La rédaction

    • AESH, enseignants et parents d'élèves dénoncent le manque de personnels d'accompagnement dans les établissements scolaires à Vaulx-en-Velin. Une journée de grève est prévue le 15 janvier.

    Un collectif d'AESH, d'enseignants et de parents d'élèves de Vaulx-en-Velin, réuni en assemblée générale le 16 décembre, maintient sa mobilisation face au manque de moyens pour l'inclusion scolaire. Le collectif dénonce le manque de postes d'AESH dans les écoles, collèges et lycées de la ville, ainsi que l'absence de remplacement en cas d'absence.

    Beaucoup d'élèves notifiés par la Maison départementale des personnes handicapées n'ont pas le nombre d'heures d'AESH auxquelles ils ont droit. Dans la plupart des établissements, les élèves ayant une notification mutualisée n'ont aucune heure d'accompagnement. Malgré une première mobilisation le 18 novembre avec plusieurs écoles fermées, le collectif juge les réponses de la hiérarchie "pauvres et inadaptées".

    Le collectif exige que toutes les notifications de la Maison départementale des personnes handicapées soient honorées dès janvier 2026 et appelle à une journée de grève le 15 janvier dans le cas contraire. Les revendications portent notamment sur le recrutement d'AESH pour couvrir l'ensemble des heures d'accompagnement, la création d'une brigade de remplacement dédiée et l'augmentation des places dans les ULIS et SESSAD.

