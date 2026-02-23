Don Juan dansé et revisité à l’espace Albert-Camus

Basée à Aix-en-Provence, Josette Baïz a développé en quarante ans de nombreuses créations avec Grenade, sa propre compagnie, en même temps qu’un pôle chorégraphique international pour la jeunesse avec soixante-dix enfants et adolescents de 7 à 18 ans, unique en France.

Avant de se consacrer essentiellement à eux, elle réunit les danseurs de classique, de contemporain, de hip-hop qui ont fait les plus belles heures de Grenade pour actualiser Don Juan, personnage séducteur, libertin et manipulateur mais aussi libre, insoumis et fascinant.

Cinq Versions de Don Juan © Léo Ballani

Elle le met en regard d’une société qui a évolué, où la femme refuse d’être un objet en attente de l’homme dont elle questionne aussi les représentations avec cinq versions du personnage : une classique inspirée par l’ouverture du Don Juan de Molière, un Don Juan hip-hop, insoumis, antisocial, emmené par un rap où la danse est dans une énergie revendicatrice, un Don Juan femme dont l’érotisme s’affirme à travers les danses orientale, indienne et le krump.

Inspirée par Les Fleurs du mal de Baudelaire ou encore du tableau Le Naufrage de Don Juan de Delacroix, la quatrième version montre un héros aux portes de l’enfer, agressé par toutes ses victimes et puni par le ciel mais fidèle à lui-même jusqu’au trépas tandis que la dernière, lieu de rédemption, le montre transformé et allégé de son passé.

Cinq Versions de Don Juan - Josette Baïz – Le 26 février à l’espace Albert-Camus, Bron – pole-en-scenes.com