Lyon Street Food Festival : la Flandre, l’Italie et l’Amérique latine à l’honneur pour les 10 ans

Le Lyon Street Food Festival a investi les Grandes Locos pour la première fois en 2024.

Du 11 au 14 juin 2026, le Lyon Street Food Festival célèbre sa 10e édition aux Grandes Locos. Plus de 130 chefs venus d’une vingtaine de pays sont attendus, avec trois scènes invitées majeures : la Flandre, l’Italie et l’Amérique latine.

Pour son édition anniversaire, le Lyon Street Food Festival voit grand. Pendant quatre jours, les Grandes Locos, à La Mulatière, se transformeront en carrefour des cuisines populaires du monde sur 40 000 m².

Invitée phare, la Flandre entend casser son image de cuisine uniquement traditionnelle. Portée par le collectif "Amateurs du Goesting", elle mettra en avant produits locaux, bières artisanales et gastronomie étoilée accessible. Au programme : frites et sauces maison, croquettes de crevettes grises, endives revisitées ou encore créations chocolatées du chef Julius Persoone. Des ateliers et masterclass autour des accords mets-bières compléteront l’expérience.

L’Italie sera célébrée dans un espace immersif baptisé "Little Italy", entre pâtes fraîches, arancini et pizzas revisitées. L’Amérique latine s’invitera également avec "Cantina Latina", où huit chefs proposeront tacos, empanadas ou spécialités brésiliennes et argentines.

Avec plus de 400 ateliers et 60 concerts, le festival revendique son rôle d’observatoire des nouvelles dynamiques culinaires mondiales.