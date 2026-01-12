Cette année, les stations de ski rhonalpines enregistrent un taux d'occupation moyen de 87,9% sur la période des vacances de Noël.

Malgré le faible manteau neigeux, les stations rhonalpines enregistrent une fréquentation record pour les vacances de Noël 2025. Portées par de nombreuses réservations anticipées, les stations de la région affichent un taux d’occupation moyen de 87,9 %. Un chiffre en hausse de 1,3 points par rapport à l'an passé.

Comme à son habitude, la semaine du Nouvel An aura été la semaine la plus remplie, avec un taux d'occupation établi à près de 95%, soit 0,9 points de plus qu'en 2024. La semaine de Noël enregistre quant à elle un bond de sa fréquentation, avec 81,1% des établissements occupés, soit 1,6 points de plus que l'année dernière.

Cette année, c'est l'hôtellerie qui affiche la plus forte dynamique, avec une progression de +9,1 points et un taux prévisionnel de 60,2 % sur la saison entière.

59, 2 % d'occupation sur l'ensemble de la période hivernale

Si les vacances scolaires sont finies, la dynamique semble se poursuivre. Sur la période d'inter-vacances de janvier, le taux d'occupation est déjà établi à 66,8 % (+4 points par rapport à 2024.) Selon Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, les deux dernières semaines de janvier devraient quant à elles dépasser les 70% d'occupation : "Les prévisions pour l’ensemble de la saison hivernale (6 décembre 2025 – 10 avril 2026) s’établissent à 59,2 % d’occupation, soit +2,6 points par rapport à l’hiver précédent", indique l'organisme.

Une bonne nouvelle supplémentaire pour les stations de la région, qui viennent de recevoir leur lot de neige fraîche.

